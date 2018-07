Caritaszentrum stellt sich vor

Anzeige

Auch in diesem Jahr traf das Sommerfest des Caritaszentrums St. Franziskus Mannheim auf ein großes Besucherinteresse. Für Martin Wojas waren dabei zwei Zielgruppen wichtig. „Nicht nur das Umfeld und die Besucher von außerhalb wollen wir ansprechen, sondern auch etwas den Bewohnern vor Ort bieten“, wie der Pflegedienstleiter betonte. Immerhin stehen neben den 50 Pflegeheimplätzen auch 40 barrierefreie Wohnungen und Penthouse-Wohnungen zur Verfügung. „Wir organisieren das Sommerfest deshalb auch bereits im dritten Jahr“, erzählte Wojas.

Kinderhaus stellt Hüpfburg auf

Mit dem Wetter habe man bisher stets Glück gehabt. Bei strahlendem Sonnenschein feierten die rund 150 Besucher, während die Band Timeless die passende musikalische Begleitung servierte. „Wir haben 15 Helfer im Einsatz, um besten Service zu garantieren“, meinte der Pflegedienstleiter. Das Ganze sei ebenso als Tag der offenen Tür gedacht, um Besucher über das Angebot im Caritaszentrum zu informieren, wie er hervorhob.

Pater Hans-Joachim Martin hatte zuvor schon mit einer kurzen Eröffnungsandacht den Startschuss für die Festivität gegeben. Auch die Gemeinde St. Franziskus und das gleichnamige Kinderhaus waren mit Angeboten für Kinder und einer Hüpfburg vor Ort. Das Hospiz St. Vincent lud zu einer Aromapflege ein, während die Gäste beim Team der Sozialstation am Glücksrad drehen durften. Die lockte Naschkatzen mit frisch gebackenen Waffeln an, während das Angebot beim Restaurant Landolin den herzhaften Appetit bediente. Die jüngsten Besucher konnten bei der Ergotherapie-Praxis Fischer&Simon ihre Geschicklichkeit an Riesen-Bauklötzen testen.