CDU lädt zum Rundgang im Stadtteil

Die CDU-Gemeinderatsfraktion Mannheim lädt ein zu einem Stadtteilrundgang durch die Schwetzingerstadt heute, Mittwoch, 16. Januar, 15.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Tourist-Information am Willy-Brandt-Platz 5. Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz wird dabei begleitet durch den örtlichen Stadtrat Thomas Hornung sowie Bezirksbeiratssprecherin Maike-Tjarda Müller. Neben der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes wird die von der Stadt geplante Aufwertung des Kaiserrings thematisiert. Im weiteren Verlauf werden der Umbau der Tattersallstraße zur Fahrradstraße und die Neugestaltung des Tattersalls behandelt. Am Friedrichsplatz mit dem Neubau der Kunsthalle werden Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Bereich der Schmuckanlage zur Sprache kommen.

Ein weiteres Schwerpunktthema wird die Verkehrs- und Parkplatzsituation in der Schwetzingerstadt (Radweg Augustaanlage, Verkehrsführung am Hauptbahnhof) sein. Der Rundgang endet mit einem aktuellen Eindruck von dem Stadtentwicklungsprojekt Kepler-Quartier auf dem ehemaligen Postgelände am Hauptbahnhof. Danach findet gegen 17.30 Uhr eine Gesprächsrunde in der Pizzeria „Piccola Milano“, Heinrich-Lanz-Straße 3 statt. red

