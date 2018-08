CDU radelt mit Bürgern

Anzeige

Ihr Thema soll die Mobilität sein – daher fahren CDU-Stadträte unter der Leitung von Steffen Ratzel am Samstag, 18. Juli, auch mit dem Rad durch die Stadtteile. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf Turley (Eingang Grenadierstraße), drei Stunden lang ist die Gruppe, der man sich mit einem verkehrssicheren Rad anschließen kann, dann unterwegs. Stationen sind unter anderem die Konversionsflächen, man radelt durchs Herzogenried, Käfertal, das Rott, die Vogelstang bis zum Karlstern. Dabei geht es um Themen wie Konversion, neue Wohngebiete und deren Verkehrsanbindung, den Umbau der B 38 zur Stadtstraße, den Grünzug Nord-Ost sowie den Käfertaler Wald. Anmeldung – sie ist auch für Teilstrecken möglich – per Mail an matthias.sandel@mannheim.de scho