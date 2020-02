CDU verleiht Bürgertaler

Die CDU Feudenheim verleiht zum neunten Mal den Feudenheimer Bürgertaler. Mit ihm werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise um Feudenheim verdient gemacht haben. Die Verleihung findet im Rahmen des traditionellen Heringsessens statt, am Freitag, 6. März, um 19 Uhr im Gasthaus „MaRuBa“, Feudenheimer Straße 2. Anmeldung unter Telefon 0621/79 41 24 oder per E-Mail fleck@cdu-feudenheim.de.

Der Bürgertaler wurde 2010 zum 100. Jahrestag der Eingemeindung Feudenheims gestiftet. Zu den Trägern gehören unter anderem Barbara Waldkirch, Karlheinz Steiner, Klaus-Peter Becker, Helmut Linde, die Freiwillige Feuerwehr Feudenheim, Doris Kirsch, Günter Bonte, Martin Straub und Werner Besier. cs

