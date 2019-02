Chansons in der Kommode

Am heutigen Freitag ist der lothringische Bade Marcel Adam mit seinem Soloprogramm zu Gast in Gehrings Kommode. Der Chansonnier, Liedermacher, Comedy-Schreiber und Buchautor wird an diesem Abend viele seiner älteren Lieder und Kultsongs auf der Bühne singen. Der Veranstalter verspricht „einen Abend zum Lachen, Weinen und Nachdenken“. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Am Samstag, 16. Februar, ist Frau Antje zu Gast in der Kommode. In ihrem Jubiläumsprogramm „10 Jahre Frau Antje und die Ukulele“ präsentiert sie die Highlights der letzten drei Programme. Sie singt, parodiert und veranstaltet Rätselrunden mit Preisen.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Gehrings Kommode, Schulstraße 82. Informationen zu beiden Künstlern gibt es unter www.marcel-adam.de sowie www.antjeschumacher.de. bl

