Chansons über Neuanfänge

„Moi et les autres“ nennt sich die Band, die dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert und seit 2008 über 300 Konzerte im deutschsprachigen Raum gegeben hat. Mit ihrem neuen Programm „Départ“ ist die französische Gruppe mit Sängerin Juliette Brousset am Sonntag, 18. November, um 19 Uhr, im John Deere Forum in der John-Deere-Straße 70, zu Gast. „Untermalt von herrlich passenden Dia-Motiven versetzt das Ensemble sein Publikum in die jeweilige Stimmung eines Songs“, versichern die Veranstalter.

Das Thema, mit dem sich die Künstler an diesem Abend befassen, ist der Aufbruch. Die fünfköpfige Musikgruppe bringt mit Gesang, Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug ihre Biografien in die Lieder mit ein. „Jeder von uns hat seine ganz persönliche Lebensgeschichte und eine musikalische Herkunft, die an diesem Abend erzählt wird“, so Brousset. Das aktuelle Leitmotiv der Band ist laut Brousset, während des Jazz- und Chanson-Konzerts, die Ferne von oben zu betrachten und das Publikum scheinbar schwerelos mitzunehmen. Die Liedtexte werden von der Sängerin, die auch durch den Abend führt, ins Deutsche übersetzt und interpretiert.

Tickets gibt es unter der Telefonnummer 0621/8 32 12 70 und unter www.aleggra-online.de, sowie in der Kalmit-Apotheke, Donnersbergstraße 9. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 bis 20 Euro und an der Abendkasse 14 bis 22 Euro. jwe

