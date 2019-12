Chöre beschenken Besucher musikalisch

Hatte der Nikolaus (Hans Wendel) im vergangenen Jahr nichts zu tun, weil keine Kinder da waren, so war es in diesem Jahr völlig anders. Der Heilige Mann hatte bei der Weihnachtsfeier des GV Teutonia alle Mühe, das Gewusel auf der Bühne der Kulturhalle Feudenheim in den Griff zu bekommen. Da waren Kinder, die fast schon ein wenig vorwitzig ein Weihnachtsgedicht aufsagen wollten. Andere waren so klein, dass sie das Geschehen um sich herum gar nicht so richtig mitbekamen. Es war aber einfach nur schön, als der Nikolaus die Kleinen beschenkte.

Zuvor hatten Christopher Kern, Henrik Reßler und Sascha Soh durch ein musikalisches Programm vom Feinsten geführt, das die verschiedenen Chöre der Teutonia zum Besten gegeben hatten. Der Verein ist aus dem Leben im Stadtteil nicht wegzudenken, wie der Vorsitzende Dieter Kern eingangs unterstrich. An vielen Veranstaltungen, wie etwa Fastnachtsumzug, Mailiedersingen, Fest im „Prinz Max“ oder Kerwe, beteiligen sich die Sänger – oft zusammen mit ihren Frauen, die eher im Hintergrund wirken.

Kerwe als Kraftakt

Nunmehr besteht der Gesangverein seit 157 Jahren, blickte Kern zurück. Singen am Volkstrauertag und am Heiligen Abend zählen zu den Konstanten des Vereins. Allein die Kerwe sei stets ein Kraftakt, sind da doch immer rund 80 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. „Der Zusammenhalt in der Teutonia-Familie ist daher ein wertvolles Gut“, so Dieter Kern. Für den Gemeinderat betonte Nikolas Löbel (CDU) die Bedeutung der Vereine in den Stadtteilen. „Da steckt viel Organisation und Engagement dahinter“, lobte der Gemeinderat und Bundestagsabgeordnete. Die Politik habe viel Vertrauen verspielt, so Löbel. Als Beispiel nannte er das Großkraftwerk, das in der Region der einzige Anbieter sei, der Fernwärme erzeugt und dies den Kunden anbiete. Das Werk arbeite aber mit Kohle. dennoch könne es nicht einfach geschlossen werden. Der guten Stube Feudenheims – der Kulturhalle – versprach er seine vollste Unterstützung. Das Gebäude müsse nach 40 Jahren auf den neuesten Stand gebracht werden. „Diesen Investitionsrückstau werden wir ändern“, so Löbel.

Musikalisch startete der gemütliche Abend mit Liedern der TeuTonies. Unter der Leitung von Anna Stumpf erklangen von den 14 Sängern Weihnachtslieder wie „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, „Weihnacht ist auch für Dich“ und „Schöne helle goldene Sterne“ und stimmten auf das bevorstehende Fest ein. Beachtlich war der Auftritt der TeuTones, des Jugendchors: Dezimiert durch Grippe oder aus beruflichen Gründen, sangen fünf junge Damen trotz aller Widrigkeiten gekonnt unter der Leitung von Anna Stumpf. Das war mehr als beachtlich, was hier auch in kleinerer Besetzung wohlklingend geleistet wurde.

Der Männerchor wurde unter anderem beim „Ave Maria“ verstärkt durch die Sopranistin Karolina Münch. Thomas Wind dirigierte die Teutonia durch die unterschiedlichsten Weihnachtslieder, Albrecht Wunderle begleitete am Klavier. Gemeinsam mit dem Chor sang das Publikum bekannte Lieder aus der Weihnachtszeit, ehe dann der Nikolaus die Bühne betrat. Mit bewegten Bildern aus verschiedenen Veranstaltungen beendete der Chor das Jahr 2019.

Verdiente Mitglieder wurden ebenfalls geehrt: Seit zehn Jahren singt Horst Bauer, 20 Jahre fördert Günter Bär die Teutonia, 25 Jahre singt Walter Voit. Jürgen Muschelknautz fördert die Sänger seit 40 Jahren. Genauso lange singen Martin Straub und Günther Wagner. Peter Hofmann erhielt die goldene Nadel des badischen Sängerbundes. Susanne Hofmann unterstützt seit 40 Jahren das Küchenteam. 50 Jahre ist Hugo Frank dabei, 60 Jahre Uwe Gauch. Günther Kern wurde für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein besonders geehrt. 22 Sänger und elf Sängerinnen erhielten Weingläser, weil sie 80 Prozent der Proben besuchten. Karl Heinl, Hans Wendel und Rainer Künzler fehlten sogar bei keiner Probe und wurden mit einem Dubbeglas der Teutonia beschenkt.

