Christian Stalf im Amt bestätigt

Die Neckarstädter CDU hat einen neuen Vorstand gewählt. Bei der Mitgliederversammlung ist der Ortsvorsitzende Christian Stalf (kleines Bild) einstimmig in seinem Amt bestätigt worden. Er übt das Amt seit 2006 aus. Der 35-jährige Pressesprecher ist auch Bezirksbeiratssprecher in der Neckarstadt-West. „Ich freue mich darauf, mit einem tollen Team zwei weitere Jahre Flagge für die CDU in der Neckarstadt, dem Herzogenried und Wohlgelegen zu zeigen. Wir setzen uns für einen lebenswerten Stadtteil im Herzen Mannheims ein“, sagte Christian Stalf.

Auf der von Bezirksbeiratssprecher Chris Rihm (Käfertal) geleiteten Versammlung wurden die Bezirksbeiräte Roswitha Henz-Best und Günter Wöhr (beide Neckarstadt-Ost) als stellvertretende Ortsvorsitzende bestätigt. Bezirksbeirätin Karin Urbansky (Neckarstadt-West) ist als Schatzmeisterin wiedergewählt worden. Peter Grosse bleibt Schriftführer. Die Beisitzer Roland Ronecker und Martin Urbansky sind ebenfalls bestätigt worden. Neu dabei sind Fabian Schrader, Cyrano Wolfahrt (beide Beisitzer) und Caner Yildirim (Kassenprüfer).

Der neue und alte Ortsvorsitzende Christian Stalf zog in einem Rechenschaftsbericht Bilanz über die vergangenen zwei Jahre Arbeit des Ortsvorstandes. Als Aktivitäten zählte er unter anderem den monatlichen politischen Stammtisch, das Sommerfest, die zurückliegenden Landtags- und Bundestagswahlkämpfe sowie zahlreiche Besuche bei Einrichtungen in der Neckarstadt auf.