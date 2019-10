„Comedy und Kabarett – Folk und Blues in der Kommode“ : Unter diesem Motto gastiert am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr das Duo Podewitz in „Gehrings Kommode“, Schulstraße 82, mit seinem neuen Programm „Selten Dämlich“. Der Eintritt kostet 18 Euro. Infos gibt es im Internet unter www.podewitz.com. Am Samstag, 26. Oktober, tritt um 20 Uhr Bernd Rinser auf. Mit zwei alten Verstärkern, mehreren ebenso alten Gitarren und Fußschlagzeug nehmen seine Songs das Publikum mit auf eine musikalische Reise zwischen Folk Songs, Blues und Ameicana.

Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Auch über diesen Sänger gibt es Infos im Internet unter www.berndrinser.de. mai

Info: Weitere Termine unter www.gehrings-kommode.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.10.2019