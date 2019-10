Comedy und Orchester

Bei den Kurpfälzer Tagen auf der Vogelstang gibt es in der kommenden Woche Comedy mit Fräulein Baumann und ein Konzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO). Zunächst kommt am Dienstag, 15. Oktober, 19 Uhr, Markus Weber alias Fräulein Baumann in die Stadtteilbibliothek. Die letzte Überlebende aus Heesters Krabbelgruppe trifft mit ihren Alltagserlebnissen und Beschwernissen („Ah Siiie“) stets den Nagel auf den Kopf.

Im Bürgersaal des Jugendhauses tritt am Donnerstag, 17. Oktober, um 20 Uhr das Kurpfälzische Kammerorchester unter Leitung des Dirigenten Erich Polz auf. Das Ensemble spielt Werke von Carl Stamitz, Josef Starzer, W. A. Mozart und Asger Hamerik. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Die Kurpfälzer Tage werden von der Stadtbibliothek Vogelstang, dem Trägerverein Bürgersaal und dem Gemeinnützigen Bürgerverein Vogelstang veranstaltet. cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019