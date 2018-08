Container als zeitweise Anlaufstelle

Anzeige

Die Stadt möchte eine Anlaufstelle für Bewohner in der Neckarstadt-West schaffen, um das ramponierte Sicherheitsgefühl zu stärken. „Als Ergebnis der Sicherheitsbefragung und des Sicherheitsdialogs planen wir auf dem Neumarkt einen Sicherheitsanlaufpunkt, entweder mobil oder stationär, zu errichten. Die Anlaufstelle soll dieselbe Funktion haben wie der Sicherheitscontainer auf dem Paradeplatz“, sagt Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht auf Anfrage dieser Zeitung. Details der Umsetzung würden zurzeit verwaltungsintern sowie mit den weiteren Akteuren besprochen.

Der Sicherheitscontainer soll durch den Kommunalen Ordnungsdienst KOD und die Polizei gemeinsam besetzt werden, berichtete auch Klaus Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt, bei der Sitzung des Arbeitskreises Wohnumfeld der Neckarstadt-West im Bürgerhaus. Wilder Sperrmüll, Hundekot, Lärm und wildes Parken – nach wie vor gibt es zahlreiche Beschwerden. Der Behördenchef versprach, künftig bei vielen Punkten für Abhilfe zu sorgen, was allerdings ein wenig Zeit in Anspruch nehme. Eberle betonte, dass Sperrmüll als solches nicht mehr das große Problem sein dürfte, seit der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) neu geordnet sei und mehr auf Streife gehe.

Gelächter bei Behördennummer

Gelächter erntete er, als von der Telefonnummer „115“ die Rede war. „Bis man da jemanden an der Leitung hat, mit dem man sich austauschen kann, muss man schon mehr als Geduld haben“, sagte eine Anwohnerin. Immer mehr Lieferdienste würden ihre Autos einfach in den Straßen abstellen, lautete eine weitere Beschwerde. Was man dagegen tun könne, werde derzeit überlegt, so Eberle.