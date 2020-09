Corona-Fälle in Mannheim gehen wieder zurück

Mannheim.Peter Schäfer, der Chef des Mannheimer Gesundheitsamts, sieht im Anstieg der Corona-Fälle nach dem Ferienende keinen Grund zur Besorgnis. In den vergangenen Tagen habe sich die Kurve wieder etwas geglättet, sagte er am Dienstag vor dem Hauptausschuss des Gemeinderats. Er vermeldete zugleich sechs Neuinfizierte. Doch da die Zahl der Genesenen deutlich stärker anstieg, sank die Zahl der akuten Fälle in der Stadt auf 93. Am Montag waren es noch 100, am Sonntag 110.



Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz sprach ebenfalls von einem rückläufigen Infektionsgeschehen. Die derzeitigen Zahlen seien nicht vergleichbar mit denen im März, als die Pandemie voll ausbrach und der Lockdown begann.



Schäfer verwies auf die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Gemeint sind damit die Corona-Fälle in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Als kritisch gilt ein Wert ab 35, dann sollen etwa keine Zuschauer mehr in Fußballstadien. In Mannheim sei man vor zehn Tagen noch bei Werten um die 30 gewesen, so der Leiter des Gesundheitsamts. Aktuell liege die Stadt noch bei 19,7.



Entspannt ist die Situation aktuell auch in den Mannheimer Krankenhäusern. Die hätten zuletzt mehrere Tage lang gar keine Covid-19-Patienten mehr gehabt, sagte Schäfer. Erst jetzt sei am Montagabend wieder ein Mannheimer aufgenommen worden. Gefragt, worauf er den weniger schweren Krankheitsverlauf zurückführe, nannte der Experte zwei Gründe: Zuletzt seien in erster Linie junge Erwachsene mit keinen oder nur geringen Symptomen betroffen, zudem falle es durch die frühzeitigen Testungen etwa an den Grenzen leichter, diese von Risikogruppen - also vorwiegend älteren Menschen - fernzuhalten.



Angesprochen wurde der Gesundheitsamtschef auch auf angebliche Testungsprobleme im Klinikum. Dort sei einmal eine ganze Gruppe wieder weggeschickt worden. Dazu sagte Schäfer, das sei eine Ausnahmesituation gewesen, „weil sich viele Eltern nicht an den zugewiesenen Zeitkorridor gehalten haben“. Insgesamt reichten die Kapazitäten aus, man beziehe mittlerweile auch stärker die niedergelassenen Ärzte bei den Tests mit ein.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020