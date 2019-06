Country-Folk am Fluss

Die Gruppe Sinners & Saints aus den USA und Tobias Bach aus Heidelberg treten am Donnerstag, 27. Juni, 20 Uhr vor der Sitztreppe am Alten Meßplatz in der Neckarstadt auf. Perry Fowler und Mark Baran präsentieren bei der Reihe „Kultur am Neckar“ Country-Folk mit Gitarre, Kontrabass und Trommeln aus einem aufgegebenen Schlagzeug. Seit der Gründung der Band im Jahr 2011 haben Sinners & Saints viele Fans gewonnen. Mit dabei ist auch der Sänger Tobias Bach. Die Reihe ist eine Veranstaltung des Quartiermanagement Neckarstadt-West in Kooperation mit dem Kulturamt Mannheim und Unterstützung durch Brandherd. aph

