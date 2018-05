Country-Sänger und Blaulicht Trio geben den Ton an

Anzeige

Wen es am Feiertag Christi Himmelfahrt zu Vatertags-Aktivitäten ins Freie zieht, der hat die Qual der Wahl: Viele Vereine bieten am Donnerstag, 10. Mai, Ausflugsmöglichkeiten. So feiert beispielsweise die Siedlergemeinschaft Schönau ihr beliebtes Waldfest. Seit fast 30 Jahren steht der Treff, den man vom vorherigen Ausrichter, dem CDU-Ortsverein Schönau, übernommen hat, im Terminkalender. Von 10 bis 18 Uhr bieten die Siedler in der idyllischen Lichtung im Wald Köstlichkeiten vom Grill und gut gekühlten Gerstensaft. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Johannes Höflinger und dem Posaunenchor.

Der MGV 1878 Sandhofen feiert auch in seinem Jubiläumsjahr den Vatertag auf dem Guckertshof in Sandtorf. Nicht nur Insider freuen sich auf ein deftiges Essen, ab etwa 11 Uhr wird traditionell Wellfleisch mit Sauerkraut angeboten. Erfahrungsgemäß ist die beliebte Pfälzer Spezialität zwar schnell ausverkauft – auf dem Grill vor der Halle bruzzeln dann aber Steaks, Bratwürste und die beliebten und in großen Portionen erhältlichen Spare Ribs.

Weiter geht’s später mit Kuchen und Torten, an der Theke kann sich jeder mit Hausmacher Wurst für zu Hause eindecken. Der Hofladen der Familie Ute und Wolfgang Guckert ist an diesem Tag geöffnet. Der Männergesangverein 1878 freut sich auf viele Gäste, die mit ihm gemeinsam auf das 140. Jubiläum anstoßen. Der AC Petri Heil, Riedspitze 37, Sandhofen, öffnet ab 12 Uhr die Fischerküche und bietet den Hungrigen unter anderem Zander, Merlan, Calamares und Fischbrötchen an. Außerdem warten alternative Gerichte und später Kaffee und Kuchen. Für das kurzweilige musikalische Programm sorgt ab 13 Uhr das Blaulicht Trio. Ab 17 Uhr unterhält die bekannte Countrystimme aus dem Mannheimer Norden, Peter Lang, das Publikum.