Credo-Messe von Mozart

Der Kirchenchor von St. Peter und Paul in Feudenheim singt im Festgottesdienst zum ersten Weihnachtsfeiertag die Messe in C-Dur (KV 257) „Credo-Messe“ von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) im Gottesdienst in der Hauptstraße.

Schon zu einer kleinen Tradition geworden ist inzwischen auch ein gemeinsames Lied mit der „Rasselbande“, dem Kinderchor der Kirchengemeinde. Auf dem Programm steht dabei in diesem Jahr „Mary‘s lullaby“, eine Komposition des zeitgenössischen Komponisten John Rutter. Außerdem erklingt der Schlusschor „Tollite hostias“ aus dem Oratorio de Noël von Camille Saint-Saëns (1835-1911).

Die Solopartien singen Milena Georgieva (Sopran), Beate Mewes (Alt), Christoph Wittmann (Tenor) und Georg Gädker (Bass). Begleitet werden die Sänger vom Heidelberger Kantatenorchester, die musikalische Gesamtleitung hat Chordirigentin Han Kyoung Park-Oelert. Der Gottesdienst in der Pfarrkirche, Hauptstraße 49, beginnt am 25. Dezember um 11 Uhr. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019