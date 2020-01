Daimler plant Parkhaus

Schwierige Parksituation rund um den Speckweg, fehlende Radweg-Markierungen, Mängel bei der Anbindung der Busse an die Bahn: Fast ausschließlich mit Verkehrsthemen beschäftigt sich der Bezirksbeirat Waldhof in seiner ersten öffentlichen Sitzung im neuen Jahr. Sie findet statt am Mittwoch, 22. Januar, 19 Uhr, im Gemeindesaal St. Franziskus am Taunusplatz.

Dabei werden die Politiker auch über Pläne des Daimler-Werks diskutieren, die zu einer Entlastung der schwierigen Situation im Herzen des Stadtteils beitragen könnten: dem Bau eines Parkhauses mit 450 Stellplätzen. Der Stadt liegt ein entsprechender Bauantrag vor.

Die Vertreter und Bürger des Stadtteils haben ein großes Interesse daran, in diesem Parkhaus Stellplätze anmieten zu können – zum Beispiel für Mitarbeiter angrenzender Einrichtungen. Aber die Erfüllung dieses Wunsches erscheint unrealistisch. Die Daimler AG habe „dieses Anliegen interessiert und positiv zur Kenntnis genommen“, teilt die Stadt mit. Allerdings werde „aktuell kein Spielraum dafür gesehen“. Die 450 Plätze würden „aufgrund des Schichtbetriebs dringend für die eigenen Mitarbeiter benötigt“. bhr

