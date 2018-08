„Das erste Mal hier“

Anzeige

Da staunte die Familie Weickert nicht schlecht, als der stellvertretende Bürgermeister Bernd Kieser und Bäderleiter Patrick Berndt sie mit einem Blumenstrauß, Freibadhandtuch und einem Gutschein für eine Saisonkarte begrüßten. Denn die vierköpfige Familie aus Sandhausen wurde im Brühler Freibad als 75 000sten Besucher empfangen. Vater Steffen erzählte, dass sie zum ersten Mal im Brühler Freibad seien. „Unsere Freunde, die auch in Sandhausen wohnen, haben uns immer von dem Freibad in Brühl berichtet, und heute haben wir uns hier verabredet“, sagte seine Ehefrau Stephanie. „Wenn wir weiterhin so ein Wetter haben, werden wir die 100 000 Marke knacken“, so Berndt. red