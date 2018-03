Das etwas andere Straßencafé

Anzeige

Aussehen verändert sich

Mit einem großen Frauenkopf hat der 37-Jährige im neuen Club 500 eine Innenwand gestaltet, wobei das Aussehen sich in den vergangenen Wochen schon wieder verändert hat. „Ursprünglich hatte die Frau offene türkisfarbene Augen“, berichtet Külcü – heute scheint das Objekt an der Wand zu schlafen, die Augen sind geschlossen. Inhaber Luksic, der die neue Kneipe aus Leidenschaft betreibt, es gar „als eine Herzensangelegenheit sieht, die es bislang in Mannheim in dieser Form noch nicht gibt“, sieht in Külcü einen durchaus künstlerisch begabten Menschen. „In der Zeit, in der Battal meinen Club mit geprägt hat, habe ich gesehen, dass er Talent besitzt.“ Gleichermaßen sieht Luksic ihn jedoch auch als Aufforderung an andere, den Club zu prägen und zu verändern. „Wenn jemand sagt, dass er gerne singen möchte, bekommt er ein Mikrofon. Wenn jemand das Bild an der Wand verändern möchte, bekommt er einen Pinsel“, so Luksic.

Külcü hat damit gar kein Problem, dass sein Kunstwerk bald Vergangenheit sein könnte. „Die Leute sollen kommen, abschalten und Leidenschaft reinbringen“, so Külcü. Leidenschaft existiert für ihn nämlich nicht nur auf dem Fußballplatz.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.03.2018