Das kann Mannheim von anderen lernen

Anzeige

Auf den ersten Blick haben die Städte Barcelona und Mannheim nicht allzu viel gemeinsam. Während die katalanische Hauptstadt am Meer liegt, ist die Kurpfalzmetropole nicht zuletzt für Wirtschaft und Industrie bekannt. Doch wagt man einen tieferen Blick, so tun sich manche Parallelen auf. Beide Städte haben Quadrate und eine Universität. Bei der bilingualen Podiumsdebatte „Barcelona trifft Mannheim“ hat die spanische Stadt Vorbildfunktion mit Anregungen für eine grünere Innenstadt eingenommen; mit der Frage, ob dieses Modell auch in der deutschen Quadratestadt eine Zukunft hätte.

Sergi Alegre Calero, Vize-Bürgermeister von El Prat der Metropolregion Barcelona, diskutierte mit Oberbürgermeister Peter Kurz sowie mit Ernst-Ludwig von Thadden, Rektor der Universität Mannheim, und Angela Kräft vom Bürgerverein Innenstadt-West. Rosa Omencaca Prado moderierte die Runde im Florian-Waldeck-Saal im Zeughaus.

Calero eröffnete den Abend mit einem Vortrag: Er zeigte, wie stark sich Barcelonas Innenstadt in den vergangenen Jahren gewandelt hat, bei dem Versuch, die City grüner zu gestalten. „Die Idee des Projekts war, die Stadt mit Leben zu füllen“, sagte Calero. Dabei gab es zahlreiche Herausforderungen. „Die Menschen bewegen sich zu wenig“, klagte er. Gleichzeitig gebe es zu viel Verkehr, was wiederum zu Unfällen, aber auch zu hohem Lärmpegel und CO2-Werten führe. „3500 Menschen sterben dadurch jährlich eines frühzeitigen Todes.“ Außerdem gebe es in Barcelona zu wenig Grünflächen: 1,82 Quadratmeter pro Person. Um mehr Grünflächen gestalten zu können, müsse man entweder die Flächen außerhalb der Innenstadt legen oder Gebäude einreißen – beides seien keine wirklichen Alternativen. Aus diesem Grund habe man beschlossen, die Straßen schrittweise umzufunktionieren, etwa indem Autos bestimmte Straßen nicht mehr passieren dürfen. Wo einst Fahrzeuge parkten, gebe es inzwischen Bänke und Blumenkübeln, mit etwas Farbe und Straßenschildern entstünden Spielstraßen.