Das macht die Stadt Mannheim

Auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ gibt die Stadt bekannt, dass die Grünabfallentsorgung wegen der während der Corona-Pandemie zu erwartenden Autoschlangen derzeit nicht mehr wie gewohnt beim Morchhof durchgeführt wird. Grünschnitt kann beim Kompostplatz der ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH in der Ölhafenstraße 1-3 abgegeben werden. Die Abholung der Grünschnittberge rund um die Kleingartenanlage werde schnellstmöglich veranlasst.

Zum Müllproblem Neckaruferbebauung (wir berichteten) erklärte die Stadt: Die Feuerwehr habe aus brandschutztechnischen Gründen nur die vorhandenen Containerstandorte genehmigt. Soweit dadurch Verunreinigungen im öffentlichen Raum entstünden, werde man versuchen, diese durch die Stadtreinigung zu beseitigen. Containerleerungen und -anzahl würden jederzeit bedarfsgerecht angepasst. Auf dem privaten Gelände aber sei die Eigentümerin, beziehungsweise der Hausmeisterdienst, zuständig. Laut Eigentümer sei eine Lösung der Abfallsituation bis spätestens Ende des Jahres zu erwarten.

Zum Müllproblem am Vogelstangsee erklärt die Stadt: Die zur Reinigung beauftragte Firma Biotopia reinige von Montag bis Freitag, bei schönem Wetter auch auf Abruf an Wochenenden. Die Stadt will prüfen, ob dort mehr Mülleimer aufgestellt werden müssen. Klar sei, dass sich durch die steigenden Temperaturen und die Corona-Situation mehr Menschen im Freien aufhalten würden und dadurch mehr Müll entstehe. Der Kontrolldruck durch Polizei und städtischem Ordnungsdienst werde, insbesondere an den Wochenenden, hochgehalten. ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020