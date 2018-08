„Das Miteinander klappt einfach gut“

Pool-Party mit Wasserschlacht, kreatives Gestalten und Tanzvergnügen: Seit vielen Jahren gehören die ersten fünf Ferienwochen den Ferienspielen im Jugendhaus Vogelstang. Denn hier ist alles vorhanden, was Kinder und Jugendliche für eine Freizeitgestaltung brauchen: verschiedene Kreativ- und Musikangebote, natürlich jede Menge Spiele und Tanzen für alle Altersgruppen sowie „Urban Gardening“, also gemeinsamer Gartenbau in der Stadt.

Die Organisation der Ferienspiele liegt in der Hand des Jugendhausteams unter Leitung von Gerda Merkel. Während der ersten beiden Ferienwochen wurde außerdem von der Jugendförderung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie ein Tanzworkshop unter dem Motto „I can dance“ im Jugendhaus angeboten, an dem insgesamt zwanzig Kinder und Jugendliche teilnahmen. Außerdem steht jede Woche für Kinder ab zehn Jahren ein Ausflug ins Carl-Benz-Freibad auf dem Programm.

Freier Lauf für Fantasie

Die bisherigen Wochen voller abwechslungsreicher Aktivitäten standen unter dem Motto „Sommerspaß auf der Garteninsel“: etwa eine Pool-Party mit Wasserschlacht auf der Terrasse des Jugendhauses, Bauen von Cajons mit Karl Kempf und zahlreiche weitere Kreativangebote.

Im Jugendhaus versammelten sich kleine und größere Künstler, um ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Leonie beispielsweise darf tun, wonach ihr der Sinn steht. Eine Idee von Jugendhausmitarbeiterin Heike Rutschmann dient ihr als Inspiration, dann arbeitet die Elfjährige nach ihrem Gusto. Pink- und orangefarbenes Papier, ein bisschen Draht und ganz viel Fantasie. Aus Draht und Buntpapier wird ein Lolly, mit dem man sich an warmen Sommertagen aus Luft zufächeln kann. „Ich mag, dass wir hier so frei arbeiten können“, sagt die Elfjährige.

Ihr Bruder Christoph (neun Jahre) bastelt ein Minion in kunterbuntem Look, das auch einige andere Mädchen und Jungs begeistern kann. Eine kreative Woche in der Mitte der Sommerferien ließ alles Zahlengewirr, Hausaufgaben und Termindruck schnell vergessen. „Man merkt einfach, dass die Kinder Ferien haben und sich entspannt auf die kreative Arbeit einlassen können“, sagt Rutschmann.

„Absolut geil“ findet die dreizehnjährige Rebekka das „Action Painting“ auf der Wiese beim Jugendhaus. Ali besprüht seine Leinwand mit seinen Lieblingsfarben Gelb, Schwarz und Blau. „Ich gehe schon ins Jugendhaus, seit ich auf der Grundschule war“, berichtet der Zwölfjährige. Bis heute nimmt er das Angebot gerne an, um einfach kreativ zu sein. Grundschüler sind immer noch mit von der Partie, und alle zwischen sechs und 14 Jahre haben hier gemeinsam Spaß, an dem was sie tun. „Das soziale Miteinander klappt einfach gut“, so Jugendhausleiterin Gerda Merkel. Mitarbeiter Wolfgang Potsch bereitet die „Siesta“ vor mit Pizza. Den Teig belegen Simon und die anderen Kinder mit frischem Gemüse aus dem hauseigenen Garten.

Auf der einstmals verwilderten Terrasse hat Potsch zusammen mit den Kindern einen wunderschönen Garten angelegt. In den Hochbeeten gedeihen Kräuter und Gemüse. Zur Pizza gibt es erfrischende Limetten-Limo, die Elina, Francesco und Tobias in der Küche des Jugendhauses mit Karl Kempf zubereitet haben.

Das Sommerferien-Angebot im Jugendhaus ist kostenlos, inklusive aller Arbeitsmaterialien und Snacks. Am späten Nachmittag nehmen die Eltern dann fröhliche Kinder entgegen, die sich entfalten und voneinander lernen konnten. Ein rundum gelungener Ferienspaß.

Ab 18 Uhr sind die unteren Räume im Jugendhaus für Jugendliche ab 14 Jahre und junge Erwachsene geöffnet, die dort in Selbstverwaltung singen, tanzen und musizieren, Billard oder Tischkicker spielen können. Aber auch Vereine, wie die Internationale Kulturschule oder der Akkordeonverein Rheingold, nutzen seit vielen Jahren den Sport- und Konzertraum im Jugendhaus.

