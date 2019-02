Das Schönste aus Pop und Musicals

Die beliebtesten Melodien aus rund einem halben Jahrhundert Pop und Musicals – das präsentieren die Flora Voices am Sonntag, 17. Februar, 17 Uhr, im Gemeindesaal der Gnadenkirche (Gartenstadt, Karlsternstraße 5). Mit seinem Konzert unter dem Titel „Best of Pop-Klassiker und Musicals“ feiert der vierstimmige Chor seinen Dirigenten Peter Imhof, der vor 50 Jahren seine erfolgreiche Tätigkeit in Käfertal aufgenommen hat.

Das Programm reicht vom Rock’n’Roll der 50er Jahre bis heute. In der Abteilung Pop treffen sich dabei unter anderem die Beatles, Beach Boys, Simon & Garfunkel, ABBA, Michael Jackson, Whitney Houston mit Robbie Williams und Adele. Der Musical-Teil bietet einen Streifzug durch die Höhepunkte von „Cats“, „Phantom der Oper“, „West Side Story“, „Les Misérables“, „König der Löwen“, „Miss Saigon“ und „Jekyll & Hyde“. Begleitet werden die Flora Voices von Jubilar Imhof am Klavier, Philipp Egermann am Schlagzeug sowie Dennis Hauk am Bass. tö

