Das „Schweinchen“ immer im Visier

Konzentriert steht Peter Lindenberger im auf den Boden gelegten Ring eines der drei Kiesplätze am Rheinauer See. Zwischen Handballen und Fingern hält er die Boulekugel, holt schwungvoll mit dem Arm aus und wirft das metallene Spielgerät in einem kleinen Bogen in Richtung Schweinchen. Besonders nah kommt Lindenberger der Zielkugel zwar nicht, doch das war auch nicht seine Absicht.

„In jedem Team gibt es zwei Rollen. Der Leger versucht, beim Werfen so nah wie möglich ans Schweinchen zu kommen. Und der Schießer zielt auf gegnerische Kugeln, um deren Abstand zum Schweinchen zu vergrößern“, erklärt er kurz nach seinem Wurf. „Diesmal war meine Aufgabe das Schießen.“ Währenddessen rollen auch auf den anderen beiden Plätzen die Kugeln.

Teilnehmen darf jeder

Seit drei Jahren richten die Freunde des Boulesports der Wakeboardanlage, zu denen Lindenberger gehört, regelmäßig Turniere aus. Immer eines im Frühjahr und eines im Herbst. Wenn es wärmer ist, dann wird der Austragungsort an den Strand verlegt, diesmal versammeln Spieler und Schaulustige sich auf der kleinen Bouleanlage im Park. Wichtig dabei: Teilnehmen darf jeder Interessierte. Denn die Boulefreunde sind kein offizieller Verein, sondern freizeitlich organisiert und spielen nicht im Ligabetrieb. „Bei uns kann man einfach mitmachen und genießen. Außerhalb einer festen Trainingsstruktur“, meint Lindenberger. Trotzdem – das Regelwerk ist offiziell, der Turniermodus läuft nach dem Schweizer System und gespielt wird in der Formation Doublette, also in Zweierteams.

Die 20 Teilnehmer kommen größtenteils aus der Region, einige spielen im Verein, andere verfolgen die aus Frankreich stammende Sportart als Hobby. Zu letzteren zählen Sigrid Rosenberger und Josefa Scheinhart, die beim Turnier gemeinsam ein Team bilden. Die beiden Frauen spielen regelmäßig auf dem Platz der Tennisgesellschaft Rheinau und nehmen manchmal an Privatturnieren teil. „Wenn wir heute nicht letzter werden, dann sind wir schon zufrieden“, erläutert Rosenberger den Vorsatz ihres Zweierteams. Eine spezielle Taktik verfolgen sie dabei nicht. Aber Sigrid Rosenbergers Wurftechnik ist etwas unkonventionell: „Ich werfe immer mit der linken Hand, obwohl ich eigentlich Rechtshänderin bin. So kann ich einfach besser zielen“.

Erfahrung und Intuition

Tobias Braun aus Ketsch war bis vor vier Jahren offiziell in einem Bouleverein. Zunächst am Rheinauer See, als dort noch im Ligabetrieb gespielt wurde. Dann wechselte er zur Bouleabteilung der PSG Mannheim und spielte in der Landesliga. Das bedeutete: Zwei mal in der Woche Training und in den Sommermonaten jedes Wochenende ein Turnier. Die beste Technik müsse jeder für sich selbst herausfinden, erklärt Braun. „Oft hängst das mit dem Boden zusammen, je nachdem ob man auf einem Asche- oder einem Kiesplatz steht“. Ob Erfahrung oder eben doch Intuition – Brauns Technik funktioniert so gut, dass er das Turnier vor zwei Jahren schon einmal für sich entscheiden konnte. Und auch heute soll gemeinsam mit seinem Teamkameraden Rolf Fluck der Sieg her.

Für Peter Lindenberger ist vor allem der Spaß an der Sache wichtig: „Es ist eben die einzige Sportart, bei der man in der einen Hand ein Getränk und in der anderen das Sportgerät halten kann.“

