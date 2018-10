Dauerproblem Tattersall – Wegechaos birgt Gefahren

„Lebenswert und lebendig ist das Leben in der Schwetzingerstadt“, das stellten Vertreter der SPD-Gemeinderatsfraktion und des SPD-Ortsvereins Mannheim-Ost bei einem Rundgang mit anschließendem Stadtteilgespräch fest. „Doch es muss noch viel passieren in punkto Sauberkeit und Sicherheit, vor allem am Tattersall“, meinte Emre Kus, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins.

„Der Tattersaal ist eine Schmuddelecke und auch die Verkehrsführung der Wege für Fußgänger und Radfahrer ist verbesserungswürdig“, sagte er. „Hier herrscht viel Chaos, beim Überqueren der Straßenbahnschienen laufen alle kreuz und quer.“ Wegen der relativ stark frequentierten Linien 1 und 6 bedeute das Gefahr für Leib und Leben.

Für Stadträtin Nazan Kapan ist der Tattersall ein Dauerproblem. In der Vergangenheit habe es schon mehrere Anläufe gegeben, die Situation zu verbessern. Die erste Anregung gab es 2007 im Rahmen von EKI (Entwicklungskonzept Innenstadt) und wenig später das erste Projektmodell. Doch bei der Abstimmung im Gemeinderat 2009 sei der Tattersall nicht berücksichtigt worden, bedauerte Kapan. Die Stadträtin hofft jetzt auf die Bundesgartenschau (2023). Wenn der Vorplatz zum Hauptbahnhof saniert werde, rücke auch der Tattersall wieder mehr ins Blickfeld, glaubte sie. Dort müssten Experten noch mal ran, insbesondere wegen der Straßen- und Wegeführung aber auch wegen der Radwegeführung beim geplanten Boulevard Kaiserring. Die Schwetzingerstadt mit ihren vielen schönen Cafés und speziellen Geschäften habe ein schönes Entrée verdient, so Emre Kus.

Fahrradständer fehlen

Der Rundgang führte anschließend in den Laden „Eddies – Verpackungsfreieinkaufen“ in der Seckenheimer Straße. Dies ist eines der innovativen Geschäfte, die sich in den letzten Jahren angesiedelt haben. Eröffnet wurde der Laden im März dieses Jahres. Der Fokus bei den lose verkauften Waren liege auf regionalen Produkten, erklärte Inhaber Eduard Justus. Er will mit seiner Geschäftsidee „einen Gegenpol schaffen zu den üblichen Fertigprodukten, durch ein entschleunigtes Einkaufen, für das man sich Zeit nehmen muss“. Seine Kunden kämen überwiegend zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Was seiner Ansicht nach fehlt, sei ein Fahrradständer. Das sei „ein Dauerproblem hier“, meinte Stadträtin Kapan. Außerdem wies der Einzelhändler auf die Schwierigkeit hin, einen Anliegerparkausweis zu bekommen. „Wir fragen gerne noch mal nach“, versprach SPD-Fraktionschef und Stadtrat Ralf Eisenhauer.

Das anschließende Gespräch mit Bürgern im Café „Arte e Gusto“ war ein wilder Ritt durch die verschiedensten Themen, die von sauberer Energie über Zuwanderung und Flüchtlinge bis hin zu Verkehrsproblemen reichten. Anwohner der Kopernikus- und Kleinfeldstraße ärgerten sich über die „deutliche Zunahme des Verkehrs, verbunden mit Lärmbelästigung und überhöhter Geschwindigkeit“. Sie fragten nach der Möglichkeit einer Verkehrsberuhigung. Ralf Eisenhauer betonte: „Die SPD hätte gern flächendeckend Tempo 30 in der Stadt“. Die Einhaltung der Geschwindigkeit müsse dann aber auch kontrolliert werden, sagte ein Anwohner.

Bemängelt wurden zudem das zunehmende Parken von Autos direkt vor dem Edeka-Supermarkt auf dem Fahrradweg sowie der Autoverkehr im Bereich der Fußgängerzone vor dem Hauptbahnhof. Ein Problem sei auch die fehlende Barrierefreiheit im Stadtteil, beispielsweise an den Straßenbahnhaltestellen. „Bis Mitte der 2020er Jahre sollen alle Haltestellen barrierefrei sein“, versicherte Stadtrat Eisenhauer.

Ein weiteres Ärgernis für die Anwohner ist die Trinkerszene, die sich vom Tattersall an die neue Kunsthalle verlagert hat. Ärger bereiteten nicht nur die vielen herumliegenden Zigarettenkippen, sondern dass die Trinker auch die Toiletten der Schulcontainer beim Karl-Friedrich-Gymnasium benutzten. Dazu erklärte Eisenhauer, er bedauere es sehr, dass eine knappe Mehrheit der Politiker im Gemeinderat den vorgeschlagenen, Caritas-betreuten Trinkertreff abgelehnt habe. Die SPD werde einen neuen Antrag stellen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.10.2018