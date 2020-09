Debatte über Integration

Der Ortsvereins SPD Mannheim Ost in Zusammenarbeit mit dem Ortsverein Innenstadt und dem Kreisvorstand der SPD lädt am 30. September um 19.30 Uhr im Trafohaus Schwetzingerstadt, Keplerstraße 22, zu einer Podiumsdiskussion über die „Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt“ ein. Es diskutieren über die möglichen Umsetzungen: Sophia Kara (Nationaltheater), Andreas Eichenlaub (rnv), Christian Hübel (Stadtverwaltung) und Birol Koca (Betriebsrat John Deere). Es gelten die üblichen Coronaregeln. Da die Anzahl der Zuhörerinnnen und Zuhörer begrenzt ist, wird die Diskussion auch als Livestream über die Facebookseite des Ortsvereins übertragen. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020