Deftige Büro-Komödie: Publikum feiert Premiere

„Kollegen, Kollegen!“ heißt das ausgelassene Comedy-Musical des Rhein Neckar Theaters. Das Publikum feierte jetzt die Premiere mit Lachsalven, Szenenapplaus und langem Beifall am Ende. Musik, Tanz, Gesang: All das bot die Inszenierung. Fast 150 Zuschauer im proppenvollen Theatersaal wischten sich die Lachtränen aus den Augenwinkeln, schnappten nach Luft und staunten, mit welcher Leichtigkeit, Stimmvolumen, Witz, Komik und passender Gestik das Ensemble umzusetzen wusste, was Stückeschreiber und Komponist Markus Beisel in das 90-minütige Stück gepackt hatte.

Die Zuschauer konnten gar nicht anders, als immer wieder in wieherndes Gelächter auszubrechen. Das Musical „Kollege, Kollege!“ ist ein ausgelassenes Stück um den turbulenten Büroalltag in einer in Schwierigkeiten steckenden Firma, weil ein Kollege immer wieder in die Kasse greift.

Geglückte Besetzung

Die drei Monate intensive Probenarbeit unter der Regie und Choreographie von Felicitas Hadzik und der musikalischen Leitung von Detlev Buchholz hatten sich gelohnt. In ausgesprochen geglückter Rollenbesetzung lockten die vier Darsteller die Zuschauer aus der Reserve. Die Schauspieler und durchweg großartigen Sänger rissen ihr Publikum fortlaufend zu spontanem Szenenapplaus für ihre mitreißenden Gesangs- und Tanzeinlagen hin.

Da war die gemütliche Chefsekretärin Mona Törtchen (urkomisch Rockröhre Melanie Haag), die allerdings mehr auf dem Kerbholz hat, als ihr liebevoll mit Katzenbildern dekorierter Schreibtisch vermuten lässt. Dann die Gruftibraut aus der Personalabteilung, Annabelle Remscheid (abgefahren Francesca Galiano), die mit der Organisation der Betriebsfeier betraut worden ist, und alle beten, dass dieses Fest nicht bei Vollmond um Mitternacht auf dem Zentralfriedhof stattfinden wird.

Weitere Würze erhielt das Stück durch Lisa Mandel (Patricia Kain als scheinbar biederer Gegenpart zu Annabelle Remscheid). Denn die neue Kollegin in der Buchhaltung ist ausgerechnet die Tochter des Firmenchefs.

Allein schon ein solches Personal garantierte eine sich von Szene zu Szene steigernde Konfusion. Diese erreichte schließlich ihren Höhepunkt, als Mona Törtchen ausgerechnet dem Rechnungsprüfer und schärfsten Hund des Finanzamtes, Markus Winter (herrlich hölzern und silbergrau: Markus Beisel), den Laufpass gab.

Aber bei allem Durcheinander und den sich zuspitzenden Konfrontationen der Charaktere: Am Schluss stand ein gleich mehrfaches Happy End – und ein rauschender Applaus der begeisterten Zuschauer, der die Akteure zu mehreren Vorhängen auf die Bühne holte.

