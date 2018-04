Den Frühling mit Liedern begrüßt

Anzeige

„Es ist herrlich, einen gut gefüllten Saal zu haben“, schwärmte Silvia Challal. Da waren die Takte des ersten Programmpunkts „Malen mit Musik“ gerade verklungen. Blerina aus der neunten Klasse hatte bereits die Bühne verlassen. Für die Rektorin an der Eugen-Neter-Schule bedeutete dies, in einer kurzen Begrüßung dem Publikum in der Aula ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Auch in diesem Jahr durften sich die Verantwortlichen über viele Besucher auf dem traditionellen Frühlingskonzert freuen.

„Toll ist, dass einige Außenklassen und Kooperative Lernformen den Weg auf die Blumenau gefunden haben“, freute sich Challal. Neben der Uhland-Werkrealschule sowie der Bertha-Hirsch-Schule konnte die Rektorin auch eine Abordnung der Gretje-Alrichs-Schule begrüßen. „Das sind drei unserer vielen Standorte, an denen wir im Mannheimer Stadtgebiet präsent sind“, berichtete Challal. „Dass unsere Mädchen und Jungen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung gemeinsam mit Werkrealschülern auftreten, bringt beiden Seiten etwas“, wie die Rektron betonte.

Es gebe ja jedes Jahr ein Frühlings- und ein Herbstkonzert. „Solche Veranstaltungen sind auch wichtig, um sich als Schulgemeinschaft zu erleben“, unterstrich Challal. Zudem seien wieder viele Eltern und Angehörige dabei, um zu sehen, was der Nachwuchs hier leiste. Die Wolken am regnerischen Himmel vertreiben wollten die Mitglieder der Drums- und DJ-Arbeitsgemeinschaft. Der Tanz der Klasse 3b mit akrobatischen Breakdanceeinlagen brachte den einen oder anderen im Publikum allein beim Zuschauen ins Schwitzen.