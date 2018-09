Den ganzen Körper trainieren

Mit einem Ganzkörpertraining geht das Sport im Park-Special zu Ende. Am morgigen Samstag, 15. September, können sich die Sportler zwischen 11.30 bis 19 Uhr beim Sportplatz im Unteren Luisenpark einfinden und dort auf der Calisthenicsanlage zusammen mit der Gruppe Calisthenics Mannheim trainieren.

Die Gruppe wird allen Interessierten den Tag über an der Sportanlage als Trainer und für Fragen zur Verfügung stehen. Zudem werden um 13 und 15 Uhr spezielle Workshops angeboten, die in das Training an den Sportgeräten einführen. Die Angebote sind kostenlos und richten sich an alle Sportbegeisterten, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Benötigt wird lediglich bequeme Sportkleidung und etwas zu Trinken. ena

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.09.2018