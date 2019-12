Der Bürgerchor begeistert mehr als 200 Gäste

Gutgelaunte Gäste feierten die 49. Seniorenweihnacht des Gemeinnützigen Bürgervereins Vogelstang im prall gefüllten Bürgersaal. Rund 220 Besucher waren der Einladung in den weihnachtlich geschmückten Saal gefolgt, darunter auch Bezirksbeirat Volker Kögel (CDU) und die Vorsitzende der AWO Vogelstang, Sigrid Haut. Durch das kurzweilige Programm führte Pfarrerin a.D. Elfi Claus mit Gedanken, Geschichten und Gedichten zur Adventszeit.

Es gab zunächst Kaffee und Kuchen zu weihnachtlicher Musik von Alleinunterhalter Joachim Schäfer. Erster Höhepunkt war der Auftritt des Chors der Grundschule unter Leitung von Johanna Eberhard. Mit Liedern wie „We wish you a Merry Christmas“, einem Lied auf Zulu „Hambi ni hale“, „Schneeflöckchen Weißröckchen“ und „Wir wünschen frohe Weihnacht“ sangen sich die kleinen Sänger in die Herzen der Senioren. Danach erfreute Julius Becker aus dem Wespinstift mit einem lustigen Gedicht „Weihnachtswunschzettel“ und im Verlauf des stimmungsvollen Nachmittags noch mit dem „Weihnachtsevangelium auf Mannemerisch“, bei dem die Zuhörer sich köstlich amüsierten.

Rasches Tempo

Mit festlichen Melodien auf der Mundharmonika unterhielt der 80-jährige Richard Haaf die Besucher. Den zweiten Teil der rundum gelungenen Feier eröffnete der Bürgerchor des Bürgervereins unter Leitung von Florian Moser mit dem „Andachtsjodler“. Die Sänger entführten den vollen Bürgersaal in vergangene musikalische Zeiten, die heute noch zu begeistern wissen.

In raschem Tempo wechselten sich die weihnachtlichen Liedvorträge ab: „Markt und Straßen stehen verlassen“, „Gloria“ und „Freut Euch, Ihr Gläubigen“ – vorgetragen mit vollem Körpereinsatz. Überhaupt war der Auftritt des Bürgerchors von viel Freude und Spaß am Singen geprägt. Während neben der Bühne die Lichter des Christbaums leuchteten, sorgten die Sänger auf der Bühne für leuchtende Augen im Publikum. Begeistert stimmten die Senioren ein bei den bekannten Weihnachtsliedern.

Zum Schluss sangen alle im vollen Bürgersaal wieder – wie es die Tradition will – zusammen „O du Fröhliche“, unterstützt vom Bürgerchor und von Joachim Schäfer. Das Schlusswort gehörte Gunter U. Heinrich, dem Vorsitzenden des Bürgervereins, der eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2020 wünschte – mit viel Zuversicht. „Auf dass sich unsere Seniorenweihnachtsfeier im nächsten Jahr zum 50. Mal jährt“, sagte er.

Möglich gemacht hatten die stimmungsvolle Feier viele ehrenamtliche Helfer sowie zahlreiche Spender. Zum Abschied gab es für jeden Besucher am Ausgang noch ein kleines Geschenk.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019