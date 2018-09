Hund und Herrchen beziehungsweise Frauchen sollten einander verstehen. Dieses gegenseitige Verständnis bedingt einen Lernprozess bei Tier und Mensch. Deshalb gibt es einmal im Jahr die Team-Test-Verbandsmeisterschaften beim Süddeutschen Schutz- und Polizeihundeverein (SSPV). Hunde ab 15 Monaten stellen hier ihre Fähigkeiten zur Schau. Auch zum Ausgang dieses Sommers hatten sich zahlreiche Tier-Mensch-Pärchen auf dem Vereinsgelände An der Radrennbahn 4 eingefunden.

Kommandos müssen sitzen

Unter den strengen Blicken der Prüfer sollten Hund und Mensch einen Verständnisparcours auf der Vereinswiese ablaufen. „Hier gilt es, nicht nur die Leinenführungsfähigkeit unter Beweis zu stellen“, erklärte Lena Petersen. Auch bei Kommandos wie Sitz und Platz sollte der Hund Gehorsam zeigen. „Selbst wenn Frauchen oder Herrchen weiterlaufen, müssen die Tiere ruhig sitzen bleiben, bis ein anderes Kommando erfolgt“, berichtete die zweite Vorsitzende des SSPV. Bei der ersten Prüfung könnten 50 Punkte erreicht werden.

„Schließlich folgt dann noch der herausfordernde Teil im Verkehrsbereich“, erzählte die Vereinsvorständin. Dort gebe es ein ganz anderes Ablenkungsniveau. Jedoch dürften zuschlagende Autotüren, querende Passanten und andere bellende Tiere den zu prüfenden Hund nicht ablenken, hob Lena Petersen hervor. „Der Hund muss immer gelassen bleiben“, unterstrich sie. Es sei wichtig, dass Mensch und Hund als Team zusammenwirkten.

Größe und Rasse der Tiere spielten keine Rolle. Vom Mops bis zum Schäferhund sei alles vertreten. Jeder Hund sei trainierbar, und guterzogene Vierbeiner fügten sich besser in den Alltag ein, wo Begegnungen mit Joggern oder Radfahrern üblich seien.

Um bei solchen Veranstaltungen zu glänzen, biete der Verein verschiedene Trainingsgruppen an. Ab dem Welpenalter könnten die Tiere trainiert werden. „Wir sind stolz darauf, dass auch Jugendliche des 250 Mitglieder starken SSPV am Teamtest teilnehmen“, erklärte Petersen. Das sah Markus Balschbach ebenso. „Die Ausrichtung des Leistungstests für den Südwestdeutschen Hundeverband ist auch für den SSPV eine tolle Gelegenheit, sich zu präsentieren“, meinte der erste Vorsitzende der Gastgeber.

Vom Bodensee angereist

Insgesamt konnte man in diesem Jahr 63 Teilnehmer aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz begrüßen. Teilweise reisten Hundefreunde auch vom Bodensee an, erzählt Balschbach und freut sich über die Resonanz. Der Teamtest sei eben ein guter Einstieg für nicht so erfahrene Hundehalter, weil es weniger hundesportlich zugehe. „In diesem Jahr haben wir zudem Glück mit dem Wetter“, ist der Erste Vorsitzende glücklich.

Doch selbst bei Regen hätte der Verein die Prüfung durchgeführt. Schließlich müssten sich die Vierbeiner auch bei schlechtem Wetter sozial verträglich zeigen und sich bestens in die Gesellschaft einfügen, betonten die Vorsitzenden Lena Petersen und Markus Balschbach gleichzeitig.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018