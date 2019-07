„Der illegale Film“ im Cinema Quadrat

Mein Haus. Dein Auto. Unsere Straße. Eigentum: Klare Sache. Aber wem gehört eigentlich das Foto von meinem Haus, die Farbe deines Autos, das Bild unserer Straße? Kann man einen Anblick besitzen? Wem gehört ein Foto: Dem, der darauf zu sehen ist, oder dem, der es gemacht hat? Wie kann man sich ein Bild der Welt machen, wenn man umgeben ist von Bildern? Wenn man zeigt, was man überall sieht, dann ist das eigentlich illegal. „Der illegale Film“ untersucht am heutigen Mittwoch um 17.30 Uhr im Cinema Quadrat (Collini Center), welche Bilder in Zukunft zu sehen sind und wie der Zugang dazu geregelt wird. Und ist zu großem Teil zusammengesetzt aus Ausschnitten urheberrechtlich geschützter Werke. Ist das überhaupt erlaubt? Das wäre die Frage… jor

