Interesse für Naturwissenschaften

In keiner der kurz gehaltenen Festreden fehlte der Dank an die beteiligten Kräfte. Manfred Froese, der Vorsitzende des Schulausschusses, machte den Anfang. Ulrike Freundlieb, Bürgermeisterin für Bildung, Kinder, Jugend und Gesundheit, betonte die Rolle des Bach-Gymnasiums als integraler Bestandteil der Mannheimer Bildungslandschaft. Sie hoffe, dass das neue Haus Bucer02 das Interesse der Schüler und besonders der Mädchen an den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) wecke.

Oberkirchenrat Christoph Schneider-Harpprecht, Vorstand der Schulstiftung, erklärte den Bezug zum Namensgeber des Gebäudes, den Mönch und Priester Martin Bucer, der sich im 16. Jahrhundert der Reformation anschloss, als Schulgründer wirkte und die Bildung förderte: „Der Neubau ist ein Meilenstein in Richtung einer modernen Schule, in der man sich wohlfühlen wird“, sagte er.

Statt Rahmenprogramm hatte der Zirkus Bachelli – unter Leitung von Klaus Tischer – seinen großen Auftritt. Rund 40 Artisten aller Altersstufen zeigten Jonglage, Kugellauf, Einrad- und Hochrad-Darbietungen, Stelzenlauf sowie Trapezkunst.

Regional bekannte Wortkünstlerin

Die Feier nahm mit der Jazzband „Off-Beat“ weiter Fahrt auf: Clemens Müller aus der 11. Klasse sang den Klassiker „Sway“ und Esther Schünemann aus der 12. Klasse gab den Hit „Treasure“ zum Besten.

Dazwischen war die Bühne frei für Sophia Niehl und ihren Festvortrag der etwas anderen Art. Die Zwölftklässlerin hat sich als Poetry Slammer bereits einen Namen in der Region gemacht. Sprachgewandt argumentierte sie in der Kunst des gereimten Wortes. Der Beifall der Gäste war ihr sicher.

Schulleiterin Heike Frauenknecht bat im Anschluss zu einer Interview-Runde mit einigen am Bau beteiligten Personen. Bei dieser kleinen Talkshow stellte sich schnell heraus, dass viel gearbeitet, hart gerungen – und auch zahlreiche schmackhafte Snacks verspeist wurden.

Als Dankeschön für ihre Mühen überreichte die Schulleiterin Blumen an Friederike Heidland vom Vorstand der Schulstiftung und an Sylvia Grimm, Leiterin der Verwaltung am Bach-Gymnasium. Später hatten die Besucher auch noch die Gelegenheit, das dreigeschossige Haus zu erkunden und sich auf allen Etagen mit Getränken und kleinen Speisen zu stärken, die die Schüler aus der zehnten Klasse anboten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018