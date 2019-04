Dialog Kunst und Sprache

Birgit Weinerth (v.l.), Christine Behrens, Rainer Brandl und Schüler. © schwörer

Die Initiatoren der Ausstellung „Vielfalt in Bild und Sprache“, hätten den Titel nicht passender wählen können. Die Künstlerin Birgit Weinerth zeigt ihre Werke gemeinsam mit 16 Schülern der internationalen Malschule der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Buchhandlung „Schmitt & Hahn“.

„Wir haben gemerkt, dass die Verbindung zwischen Buch und Gemälden hervorragend passt“, begrüßte Filialleiter Rainer Brandl die Gäste der Vernissage. Birgit Weinerth hatte bereits 2018 in der Buchhandlung ausgestellt. Von ihr stammt die Idee der Zusammenarbeit mit der Malschule: „Ich freue mich, dass ich mit so vielen jungen Leuten ausstellen darf“, bekräftigte sie. Ihre großformatigen Acrylbilder wirken in der Komposition und Farbwahl äußerst dynamisch. Sie bearbeitet ihre Gemälde mit vielfältigen Techniken, die der Leinwand Kraft und Tiefe verleihen. Der Einsatz außergewöhnlicher Materialien wie Mamormehl, Beize oder Kohle sorgt für Struktur. Die in Böhl-Iggelheim wohnende Künstlerin arbeitet eigentlich als IT-Spezialistin bei der BASF. In ihren Bildern „Networking“ oder „Afterwork“ verdeutlicht sie den Bezug zur Arbeitswelt.

Wie eine zweite Familie

Christine Behrens leitet die Internationalen Malschule seit 15 Jahren. Die Mannheimer Malerin entdeckt und fördert die Talente junger Nachwuchskünstler aus den unterschiedlichsten Nationen. „Die Gruppe ist wie eine zweite Familie für mich“, meinte die Pädagogin, die auch in der Sprachförderung an der Justus-von-Liebig-Schule unterrichtet. Die Malbegeisterten im Alter von 14 bis 30 Jahren treffen sich jeden Freitag im Jungbusch. Viele Freundschaften seien bei diesem Projekt bereits entstanden. Die Ausstellung sei eine tolle Gelegenheit, die Malschule weiter bekannt zu machen.

Gerade der Zusammenhalt in der Gruppe gefällt auch Sarah Athina Memic. „Wir geben uns gegenseitig Tipps“, verriet sie. „Wir haben immer Ideen und probieren vieles aus“, bestätigte auch Lydia Drengemann, die mit 14 Jahren zu den Jüngsten gehört. Der Bleistiftzeichnung des 17-jährigen Mario Pedrov ist sein Interesse an Architektur anzusehen. Seit zweieinhalb Jahren besucht der Bulgare die Malschule. Durch die vielen Kontakte habe er auch seine Deutschkenntnisse verbessert. Die 18-jährige Xena Kserawy hat bereits in ihrer Heimat Syrien gemalt. An liebsten stelle sie Motive aus der Natur dar. Die Bilder von Diana Danein sind eher in dunklen Farben gehalten „Ich male gerne das Universum und die Sterne“, erklärte die 21-Jährige. as

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019