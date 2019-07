„Die Oper, und nicht der Opa. Wir bringen die Oper an den Start“: Als der Chor der Eugen-Neter-Schule (ENS) den Rap probt – für die große Aufführung an diesem Freitag und Samstag –, erbebt der Raum. Ganz und gar bei der Sache sind die Kinder und Jugendlichen aller Klassenstufen, die das Förderzentrum für Schüler mit Entwicklungsverzögerungen und geistigen Behinderungen besuchen. Zwei Wochen legen sich zehn Projektgruppen ins Zeug – mit einem großen Ziel: Mozarts „Zauberflöte“ auf die Bühne zu bringen.

„Wir wollen den Kindern den Zugang zur Oper so faszinierend und so nachhaltig wie möglich gestalten“, erklärt Tanja Hamleh, Gründerin und Leiterin der Tourneeoper Mannheim. Sie organisiert eine Vielzahl eigener Auftritte und Workshops an Kindertagesstätten und Grundschulen. Bei den Workshops erarbeiten die Schüler unter Anleitung professioneller Theaterleute und Opernsänger das Stück selbst – so wie derzeit an der Eugen-Neter-Schule auf der Blumenau.

„Wir waren schon öfter hier, aber wir machen zum ersten Mal einen Workshop“, erzählt Hamleh im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Arbeit mit Kindern, die in ihrer Entwicklung verzögert sind, sei „auf jeden Fall eine komplett neue Erfahrung“ gewesen, so Hamleh. Fünf bis sechs Mitarbeiter der Tourneeoper unterstützen die ENS-Akteure, und alle seien begeistert, sagt Hamleh: „Die Kinder sind wirklich fantastisch und handwerklich sehr begabt.“ Das von ihnen erstellte Bühnenbild sei toll, „so etwas habe ich noch an keiner anderen Schule gesehen“.

Marketinggruppe interviewt „MM“

Mit dabei sind alle rund 150 Schüler, wie Lehrer Tobias Bergener vom Arbeitskreis Kultur berichtet. Jeweils etwa 15 Schüler arbeiteten zwei Wochen lang in einer der zehn Gruppen mit. Zu den Aufgabenfeldern gehören Schauspiel, Rap, Bühnenbild, Kostüme, Chor und einiges mehr. Als der „Mannheimer Morgen“ vor Ort ist, nutzt das die Marketinggruppe, um sich vom Redakteur Tipps zu holen und über die Zeitungsarbeit zu erkundigen.

Vor allem aber gehen die Schüler selbst auf Tour – zu allen anderen Gruppen. Die jeweiligen Akteure werden befragt, entstehen sollen daraus kleine Berichte. „Wie dekoriert ihr den Raum, und was benutzt ihr für die Deko“, wollen sie beispielsweise von einer Gruppe wissen. Die Rapper erklären ihnen, dass sie Wörter zur „Zauberflöte“ gesammelt und damit einen Sprechgesang geschrieben haben.

Die Vorbereitungen für das Projekt, das an der ENS den üblichen Rahmen sprengt, laufen bereits seit März, erklärt Tobias Bergener. Die Tourneeoper sei Ende 2018 auf die Schule zugekommen. „Wir haben das dann mit dem Kollegium abgeklärt.“ Schließlich sei ein immenser Aufwand erforderlich. „Aber alle waren einstimmig dafür.“ Und für die Kinder und Jugendlichen seien das Projekt und die Aufführungen „eine gute Möglichkeit, zu zeigen, was sie leisten können“ – und zwar alle miteinander und gemeinsam: „Man hat richtig gemerkt, wie der Spirit durch die ganze Schule geht.“ Und wie das Kollegium mitziehe, freut sich Konrektorin Nicole Roggenstein: Alle seien „mit Herzblut dabei“.

Nun ist die „Zauberflöte“ ein recht anspruchsvoller Stoff. Je nach Fähigkeiten suchten sich die Schüler „ihren Teil davon aus“, erklärt Tobias Bergener. Es stimme am Ende vielleicht „nicht alles bis ins letzte Detail“, aber im Grunde werde das gesamte Projekt von den Vorbereitungen bis zur Aufführung „komplett von den Schülern gestemmt“.

Beim Coachen des Chors und Einstudieren des Raps ist die städtische Musikschule mit im Boot, und auf der Bühne arbeiten zwei Opernsänger mit den Kindern zusammen. „Sie singen die schweren Arien“, erklärt Tanja Hamleh. Aber die Schüler seien beim Gesang und den Sprechrollen ebenso gefordert. Die Tourneeoper erarbeitet mit den Jugendlichen dabei eine gegenüber der rund dreistündigen Originalfassung um knapp zwei Drittel gekürzte Version.

Kulturelle Kooperationen der ENS mit externen Partnern gebe es viele, sagt Bergener. Aber ein Mammutprojekt wie dieses sei nicht ohne finanzielle Unterstützung von außen zu stemmen. Allein die erforderliche Bühnentechnik sei schon recht teuer. Deshalb freut die ENS sich über die Hilfe durch Karin und Carl-Heinrich-Esser-Stiftung, Wohnungsbaugesellschaft GBG, LBBW Stiftung, Rudolf-August-Oetker-Stiftung und Postcode Lotterie.

