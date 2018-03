Die Liturgie stammt aus Surinam

Anzeige

Am ersten Freitag im März feiern Gemeinden rund um den Erdball den Weltgebetstag. Am 2. März laden auch in Mannheim viele Gemeinden zu diesem besonderen Gottesdienst in konfessionsübergreifender Verbundenheit mit den Christinnen und Christen der ganzen Welt ein. Der Ablauf des Gottesdienstes (Liturgie) für den Weltgebetstag wird in jedem Jahr von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet und dann weltweit in den Gottesdiensten aufgegriffen. Für 2018 haben Frauen aus Surinam, dem kleinsten Land Südamerikas, die Liturgie erarbeitet.

Surinam liegt an der Küste im Nordwesten Südamerikas. Die rund 540 000 Einwohner haben afrikanische und indische, indigene und javanische, europäische und chinesische Wurzeln. Die Lieder, Gebete und Texte des Gottesdienstes mit dem Titel „Gottes Schöpfung ist gut!“ erzählen von dem Land, seinen Hoffnungen und Schwierigkeiten. Dazu gehört beispielsweise die hohe Quecksilberbelastung durch den Abbau von Gold.

Begegnungen in den Gemeinden

Ökumenische Gottesdienste anlässlich des Weltgebetstags finden in allen Gemeinden im Mannheimer Osten statt: Bereits um 17 Uhr wird im Evangelischen Gemeindezentrum Vogelstang, Eberswalder Weg 49-51, gefeiert. In Käfertal findet in der Unionskirche, Unionstr. 4, um 18 Uhr ein Gottesdienst mit anschließendem Abend der Begegnung statt. Ebenfalls um 18 Uhr wird in der St. Laurentius-Kirche, Wormser Str. 18, in der Auferstehungskirche, Abendröte 56, in St. Elisabeth, Am Kiefernbühl und in St. Lioba, Neue Heimat, gefeiert.