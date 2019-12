Diese Beatmusik reißt alle von den Sitzen

Joachim Schäfer und The Thunderbirds – nach eigenem Bekunden Deutschlands wohl älteste Beat-Band – begeisterten einmal mehr ihr Publikum beim Jahresausklang der Stiftung für Kranken und Altenpflege (KAV-Stiftung) im Bürgersaal. In Vertretung der erkrankten Vorsitzenden, Helga Enger, begrüßte Kassier Wolfgang Conrad die Gäste zum großen Revival-Tanzvergnügen.

Rund 80 Gäste, darunter auch Bürgervereins-Vorsitzender Gunter U. Heinrich, sowie 30 Gäste aus dem Fritz-Esser Haus erlebten diese fünfköpfige Musik-Formation mit Mitgliedern der Top-Band von damals: Joachim Schäfer (Keyboard/Gitarre/Gesang), Gerhard Mayer (Solo Gitarre), Rolly German (Gitarre), Rolf Lochbühler (Bass) und Hubert Weber (Schlagzeug). Außerdem sorgte Hans Thoma für den richtigen Ton bei dem musikalischen Vergnügen.

Wie Joachim Schäfer erzählte, hatten The Thunderbirds ihren ersten Auftritt im Dezember 1962 im Jugendhaus Erlenhof, wo sie auch gleichzeitig proben durften. Zunächst wurde in allen Jugendhäusern in Mannheim, auf Beat-Partys von Pfarrgemeinden und später auf den legendären „Cola-Bällen“ gespielt. 1966 kürte man die Cover-Band zum „Deutschen Beatmeister“, ein Meilenstein in der erfolgreichen Karriere des Quintetts.

Spaß an alten Songs

Über fünf Jahre spielte Mannheims beliebteste Schülerband in allen Clubs, Kellerlokalen, Tanzschulen oder Partys. Danach gingen die Wege der Bandmitglieder auseinander. Ab 2004 traf man sich musikalisch wieder. Anlass war, wie früher, der legendäre „Cola Ball“, wo die Gäste die Band ebenso enthusiastisch feierten, wie jetzt beim Jahresausklang der KAV. Man hatte so viel Spaß, die alten Songs wieder zu spielen und zu hören. „Schuld war nur der Bossa Nova“, „Mit 17 hat man noch Träume“ oder „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ – begeistert sang oder summte das Publikum mit.

Ob „Apache“ oder „I‘m a Believer“ – Brigitte Dilger kennt sie alle, die Hits von damals, die sie immer wieder gern hört. „Die Jahre gehen so schnell vorbei“, meinte die 71-Jährige. Vor allem Joachim Schäfer ist der Star bei den Senioren. „Ich habe noch viele Schallplatten von ihm, als er noch ein junger Mann war“, verriet Edda Körner. Und obwohl Joachim Schäfer angesichts der betagten Gäste zu Beginn der Veranstaltung die Vermutung geäußert hatte, dass an diesem Nachmittag wohl kaum getanzt werde, so wagten sich doch schon bei „Let‘s Dance“ die ersten Gäste auf das Parkett. Leidenschaftlich und unermüdlich wurde dann durchgetanzt.

„Vor und nach 1968, das war eine schöne Zeit. In meiner Jugendzeit haben wir getanzt ohne Ende“, schwärmte Sybille Hagel. Von „Sweet USA“ bis „Route 66“ – Bruno Rieger, der Senior kann weder sehen noch hören, sondern nur die Bässe spüren, tanzte hingebungsvoll und leidenschaftlich mit Betreuerin Nathalie Nicklas aus dem Fritz-Esser-Haus. „Gefällt‘s Euch?“, fragte Joachim Schäfer. Und ein lautes „Ja!“ und kräftiger Beifall ertönten.

