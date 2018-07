„Diese Mauer muss einfach weg!“

Anzeige

Hier mache sie genau das Gegenteil. „Wir waren ziemlich entsetzt, als die Mauer hochgezogen wurde um einen Spielplatz“, sagte Elisabeth Berkes-Großer. „In der Dunkelheit kann dort alles Mögliche passieren. Es ist ein Angstraum und eine Schmuddelecke.“ Die Betonmauer lade zu Vandalismus und Schmierereien ein. Außerdem stehe die Schaukel auf dem Spielplatz so dicht an der Mauer, dass Verletzungsgefahr für die Kinder bestehe. „Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala hatte bei der Vorstellung der Pläne betont, dass mit der Neugestaltung des Hanns-Glückstein-Parks eine grüne Verbindung zwischen dem bestehenden Stadtteil Lindenhof und dem neuen Hanns-Glückstein-Quartier geschaffen wird, die für alle Bürgern mehr Lebensqualität schafft“, so Engelen.

„Die Realität sieht aber anders aus, das ist ein krasser Widerspruch zu dem, was besprochen wurde“, bemängelt er. Den Antrag des Bezirksbeirats auf eine Begehung habe die Stadt abgelehnt. Diese finde erst kurz vor der Eröffnung statt, wenn schon alles fertig ist. „Das ist keine Bürgerbeteiligung“, kritisiert Engelen. Zu diesen Vorhaltungen der Bürger erklärt der Leiter des Fachbereichs Umwelt und Grünflächen Markus Roeingh: Der Planungsentwurf habe die Jury, bestehend aus den Bürgermeistern Lothar Quas und Kubala sowie Stadtvertretern überzeugt. Der Spielplatz am Rande des Parks sei Teil des Gesamtkonzepts – ein Spielplatz besonderer Ausprägung, nicht umgeben mit einer Hecke oder Zaun, sondern mit einer Mauer, damit die Kinder nicht auf die Straße laufen. Zur Sichtverbindung sagt er: „Es gibt sicher einen kleinen Raum, von dem eine Einsicht nicht möglich ist, dafür aber von allen anderen Seiten.“ Ziel des Planers sei es gewesen, von allen Straßen Wegeverbindungen zu schaffen. „Sichtschlitze in der Mauer waren im Ausführungsplan nie vorgesehen.“ Zur befürchteten Verletzungsgefahr der Kinder durch den Standort der Spielgeräte, erklärte Roeingh: „Die Geräte werden vom TÜV abgenommen.“ Mitte beziehungsweise am Ende des Sommers werde der Spielplatz eingeweiht.

Eine weitere Bürgerbeteiligung über die Bezirksbeiratssitzung, die am 27. April 2016 stattfand, hinaus sei nicht vorgesehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.07.2018