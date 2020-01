Durch Reisen fit geblieben

Gratulanten (v.l.): Alexander Manz, Jubilarin Gerda Hauenstein, Roland Weiß und OB Peter Kurz. © Engler

„Verraten Sie uns ihr Erfolgsrezept, so alt zu werden?“ Auf die Frage von Oberbürgermeister Peter Kurz antwortete Gerda Hauenstein: „Solide leben und viel reisen.“ Die mit dem Stadtteil Schönau eng verbundene Jubilarin, die schon lange in der Neckarstadt lebt, feierte jetzt ihren 100. Geburtstag. Die weitesten Reisen führten sie ans Nordkap und mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Novosibirsk in Russland.

OB Kurz zeigte sich erstaunt, dass die Jubilarin noch allein in ihrer Wohnung in der Käfertaler Straße lebt und auch noch immer selbst kocht. Eine der beiden Töchter, Annegret Hauenstein, wohnt in Krefeld, die andere, Gisela Schorr, im Stadtteil Schönau. Sie feierte bereits am Samstag ihren 75. Geburtstag. Zur Familie gehören drei Enkel und vier Urenkel.

Froh über Hausgemeinschaft

Als Geschenk brachte der OB Gerda Hauenstein eine Urkunde, unterzeichnet von dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, ein persönliches Glückwunschschreiben von ihm sowie den Bildband „Alt Mannheim vor 100 Jahren“ mit.

Vom Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt gratulierte Alexander Manz mit einer Urkunde. Da Gerda Hauenstein Mitglied im Awo-Ortsverein Schönau ist, überbrachte auch der Vorsitzende Thomas Wunder einen Blumenstrauß. Als alter Freund der Jubilarin war Stadtrat Roland Weiß unter den Gratulanten. Er war oft als Organisator bei Reisen dabei, an denen die Mannheimerin teilgenommen hat.

Gerda Hauenstein ist froh über die gute Hausgemeinschaft. „Jeder hilft jedem, wie und wo er nur kann.“ Geboren und aufgewachsen ist sie bei Salzwedel. Von dort aus kam die Jubilarin ins Ruhrgebiet und acht Jahre später nach Mannheim. Noch immer löst sie gerne Kreuzworträtsel und macht Gesellschaftsspiele. Außerdem ist sie begeisterte Sammlerin und liebt Eulen. eng

