Durch Tanzen zur Inklusion

Anzeige

Hier kommt Bewegung in die Inklusion: Am morgigen Samstag, 17. März, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr steigt in der Rheingoldstraße 22 eine Kindermitmachdisco. Zu Hits aus den Charts, Kinderliedern und Oldies tanzen Kinder im Rollstuhl, auf eigenen Füßen oder mit Hilfe ihres Rollators.

„Tanzen kann jeder. Beim gemeinsamen Bewegen lernen sich die Kinder kennen und haben Freude“, sagt Initiatorin der Kindermachdisco, Julia Thiesbonenkam-Maag. Der Eintritt ist frei, der Veranstaltungsort barrierefrei. Die Kindermitmachdisco ist ein Angebot der Akademie für Vielfalt. red

Info: Informationen unter ww.akademie-der-vielfalt.org