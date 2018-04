Dynamische Duelle auf der Tanzfläche

Anzeige

Tänzerisches Kräftemessen: Der erste „Krump-Battle“ des Fördervereins des Jugendhauses Herzogenried findet am Samstag, 14. April, zwischen 12 und 19 Uhr im Jugendhaus Herzogenried, Zum Herrenried 12, statt. Der Titel „Kill The Hype“ stellt Krump ( Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise), eine ausdrucksstarke Variante des Hip-Hop aus Los Angeles, in den Mittelpunkt des Geschehens. Sie wurde erschaffen, um den Gangs eine Alternative zur Straßengewalt zu geben. Krump erfordert viel Kraft, Ausdruck und Selbstbewusstsein.

Anfänger und Fortgeschrittene

Ziel beim „Krump-Battle“ ist es, den Tanzgegner mit den eigenen Moves einzuschüchtern, ohne ihn zu berühren. Auch wenn nicht viele Mädchen krumpen, sind es gerade sie, die die Battles immer richtig aufmischen, wenn sie mitmachen, sagen die Organisatoren Ariane Reiter und Michael Harbrecht. Beim Wettbewerb im Jugendhaus Herzogenried wird in zwei Kategorien gegeneinander angetreten: Bei den „Newcomern“ nehmen Tänzer teil, die noch nicht viel Tanz- und Battle-Erfahrung haben, und in der Kategorie „Advanced“ sind es die fortgeschrittenen Tänzer. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Alle Krumper sind herzlich eingeladen, dieses Event im Jugendhaus zu feiern.

Insgesamt ist ein Preisgeld von 200 Euro ausgeschrieben. Der Preisträger des ersten Platzes in der Kategorie „Advanced“ gewinnt 150 Euro, für den ersten Platz der „Newcomer“ gibt es 50 Euro. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. Alle erst-, zweit- und drittplatzierten Teilnehmer bekommen zusätzlich eine Medaille. Die Jury besteht aus bekannten Krumpern aus ganz Deutschland, die sich aufgrund ihrer besonderen tänzerischen Fähigkeiten einen Namen gemacht haben. So erwarten die Veranstalter Arouser (Outrage Fam), Sunrise (Jigsawfam), Chapter und Jr. Pain.