Edeka-Markt öffnet nach Umbau

Gut vier Wochen mussten sich die Kunden gedulden, jetzt ist der Umbau abgeschlossen: Der Edeka-Markt Bruhn & Wahlbrink in der Waldstraße 139 in der Gartenstadt hat wieder geöffnet. Auf 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche bieten die beiden Kaufleute Michael Bruhn und Andy Wahlbrink nach Angaben von Edeka Südwest rund 18 000 Artikel an. „Der aktuelle Umbau hat uns eine freundliche und barrierefreie Gestaltung des Marktes mit breiten Gängen, neuem Bodenbelag und kundenfreundlicher Regalstruktur ermöglicht“, berichtet Bruhn. Außerdem habe man auf höhere Energieeffizienz geachtet, ergänzt Wahlbrink mit Verweis auf LED-Beleuchtung, CO2-Kälteanlage und moderne Kühlregale. Der Markt hat montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet, den Kunden stehen etwa 60 Parkplätze und mehrere Fahrradabstellplätze zur Verfügung. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.11.2019