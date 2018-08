Edinger feiert Chorleiter-Jubiläum mit Gala im Rosengarten

Anzeige

Käfertal.Der Chordirektor Dietrich Edinger, unter anderem Dirigent der Chorvereinigung Eintracht-Sängerbund Käfertal, feiert in diesem Jahr sein 50. Chorleiter Jubiläum. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, wird eine große Chorgala aller Edinger-Chöre unter dem Motto „Ein Lied kann eine Brücke sein“ im Musensaal des Rosengartens vorbereitet. Unser Bild zeigt die Gala im Jahr 2010 an gleicher Stelle. Am Sonntag, 16. Dezember, ab 16 Uhr, gestaltet unter anderem das 1. Weinheimer Mandolinenorchester das Programm. Ein bunter Querschnitt aus internationaler Folklore, Oper, Operette, Gospel und Popsongs wird an diesem Abend den Gästen vorgetragen. Die Chöre wollen, wie schon bei früheren, stets ausverkauften Events, ihre hohe Qualität beweisen und für Begeisterung sorgen. Karten zu der Gala gibt es ab sofort bei allen Sängern der Chorvereinigung und in der Liederhalle zu kaufen. Der Eintritt auf allen Plätzen kostet 18 Euro. seb (Bild: Privat)