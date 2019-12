Edle Rösser und ein gefangenes Einhorn

Für die Reitgemeinschaft Mannheim-Neckarau ist das Jahr, welches sich nun zum Ende neigt, ein besonders ereignisreiches gewesen. Neben dem Hallenturnier im Frühjahr sowie dem Vereinsturnier im Herbst hat der Verein im Sommer sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zur Tradition gehört auch das Weihnachtliche Schaureiten, das rund 800 Besucher auf die Reitanlage lockt. Sie lassen sich einerseits Leckereien wie Waffeln oder Deftiges schmecken. Andererseits freuen sich Groß und Klein auf das abwechslungsreiche Programm, bei dem ein Höhepunkt dem anderen folgt.

Auch für die Feier am zweiten Advent haben die Mitglieder wieder eine Schau auf die Beine gestellt, bei dem die Zuschauer staunen, jubeln und sich von der Einheit zwischen Reiter und Pferd verzaubern lassen. Ob Dressur, Springen, Voltigieren oder Fahren, die Vereinsangehörigen setzen zahlreiche Akzente. Zu den Angeboten gehören auch Ponyreiten für die kleinsten Pferdefreunde. Die Gesamtorganisation der Feier obliegt auch dieses Jahr Eva Scheidel. „Bei mir laufen die Fäden zusammen“, sagt das Beiratsmitglied, das unter anderem auch die Plakate und Einladungen gestaltet – und das bereits seit mehr als 30 Jahren. Die weihnachtlich geschmückte Halle samt festiver Musik unterstreichen die besinnliche Atmosphäre.

Beim Voltigieren tummeln sich zahlreiche Weihnachtsmänner auf Pferden in der Reithalle. Mit viel Körperspannung zeigen die Reitsportler ihr Können. Spannung pur bietet der ungewöhnliche Wettbewerb „Wer springt höher?“. Dabei treten Pferde gegen Mensch an, um zu sehen, wer besser über das Hindernis springen kann. Humor kommt dabei nicht zu kurz. „Pas de Trio“, unterlegt durch den flotten Andreas Gabalier-Hit „Hulapalu“ ist eine eindrucksvolle Kür, bei der die Dressurreiter ihre Lektionen präsentieren. Bei der Römischen Quadriga sehen die Besucher die Fahrpferde in seltener Anspannung. Wie einst Ben Hur fährt Leiter Hans Werner Hamacher majestätisch durch die Halle.

Tierisch geht es beim Programmpunkt „Neue Reittiere für den Nikolaus?“ zu. Die Hunde Lotta, Feli, Frieda Ivy und Dackel Klara stehen dabei im Mittelpunkt. Zum mitreißenden Song „Merry Christmas“ ziehen die Protagonisten bei der Großen Dressurquadrille nicht nur dank ihres eleganten Auftritts die Blicke auf sich. Reiter und Pferde sehen dank ihren Lichterketten besonders weihnachtlich aus. Mit leuchtenden Augen beobachten die Schwestern Laura und Chiara Seitz die Show der Dressurquadrille. Aufmerksam lauschen die Mädchen mit ihren Freundinnen Greta Welke und Lika Castritius wenn Christian Hauck das Weihnachtsmärchen zum Besten gibt. Sie erfahren, dass in der Geschichte keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommt und lernen, was ein gefangenes Einhorn damit zu tun hat.

Feen retten das Fest der Liebe

Doch natürlich kommt die Erzählung zu einem glücklichen Ende: Zwerge und Feen können schließlich gemeinsam das Fest der Liebe retten. Und als filigraner Weihnachtsengel verteilt Theresa Volckmann zum Abschluss süße Leckereien an die Kinder. In den Säckchen finden sie unter anderem Apfelsinen, Nüsse, aber auch Schokolade. „Ich fand alles schön“, sagt die fünfjährige Laura und lächelt. „Wir sind heute Gäste“, sagt ihr Vater, Hans-Peter Seitz. Der Lindenhöfer ist zum ersten Mal in der Reithalle. Britta Welke, Mutter der fünfjährigen Greta, war bereits 2018 dabei: „Hier herrscht eine schöne Stimmung. Ich fand die die Dressurquadrille mit der Lichterkette am schönsten.“ Emma Rösch, die Mutter der vierjährigen Lika hat mit der Voltigiergruppe mitgefiebert. Sie schmunzelt: „Da ist meine andere Tochter aufgetreten.“

