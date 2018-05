Ehrung und Abschied

Anzeige

Die Bastelaktion der Psychologischen Beratungsstelle Süd war in diesem Jahr mit drei Mitarbeitern vertreten. Sie zeigten Kindern, wie man einen Luftballon mit Sand befüllen kann, um sich einen Anti Stress Ball zu bauen. Am Nachbarstand stellten die Hochstätt Haie, die ambulante pädagogische Gruppe des Schifferkinderheims, Muttertagsgeschenke her. Auch das Jugendhaus Hochstätt feierte ein Jubiläum: 40 Jahre offene Kinder- und Jugendarbeit auf der Hochstätt.

Höhepunkt für viele Eltern: die Tanzaufführung des Kindergarten Heilig Kreuz. Diese wurde mit so viel Applaus gewürdigt, dass die kleinen Tänzer gar nicht mehr von der Bühne gehen wollten. red

