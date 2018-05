Eigene Stärken entdecken

Anzeige

Typisch Mann? Typisch Frau? Was bedeutet das eigentlich? Um diese Frage zu klären, fand jetzt im Moll-Gymnasium der „Boys’ Day“ für die Schüler der Klassenstufe zehn statt, bei dem sie in mehreren Durchgängen ihre Stärken erkennen und schätzen lernen sollten.

Dabei ging es zunächst darum, sich mit den eigenen Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen und die Klassenkameraden einzuschätzen. Spannend fanden die Schüler, dass die Sicht ihrer Klassenkameraden positiver ausfiel, als die eigene Einschätzung.

In einer zweiten Runde wurden typisch männliche und typisch weibliche Eigenschaften diskutiert und darüber nachgedacht, welche Vorteile man als Junge oder auch als Mädchen in der Schule oder in der eigenen Familie hat. Ein Fragebogen, in dem es viele Schätzfragen zur typischen Berufswahl bei Männer und Frauen gab, stand am Ende des ersten Teils.