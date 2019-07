Ein Fest für jeden Geschmack

Unter dem Motto „Das Leben ist zu kurz für später“ organisierte das Pfarramt mit Hilfe vieler ehrenamtlicher Helfer sein traditionelles Gemeindefest auf dem Kirchhof und dem angrenzenden Schulhof des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums sowie im Hof des Wichernhauses. Das bunte Programm bei abwechslungsreichem Wetter zog viel Publikum an.

Schon freitags war mit dem Fest der Wohnhäuser der Gemeindediakonie gestartet worden. Beim Open-Air-Konzert am Samstagabend begeisterten zuerst „Too Late“, eine Rock/Pop-Band, bestehend aus drei Bach-Abiturienten, die Zuhörer, danach die Soul/Pop-Formation „From da Soul“ aus Kaiserslautern.

Der Familiensonntag begann mit dem Gottesdienst und hatte dann seinen ersten Höhepunkt mit dem Musical „Noah unterm Regenbogen“. Unter der Leitung der Gemeindediakoninnen Veronika Reuther und Petra Kohler hatten die drei Matthäus-Kindergärten Sonnenblume, Kinderburg und Funkelstern das Gemeinschaftsprojekt auf die Bühne in der Kirche gebracht. 60 Kinder, verschiedene Vorleser, ein Elternchor, Musiker am Flügel, Querflöte und Cello setzten die Geschichte mit selbstgebastelten Requisiten szenisch um. Viel Applaus gab es vom Publikum. Eine Hüpfburg und ein Plastik-Kletterfelsen für Kinder ab vier Jahren sorgten für Spaß und Herausforderung im Hof. Vor allem die Väter begleiteten hier ihren Nachwuchs, wie etwa Gemeindeglied Matthias Sattler, regelmäßiger Besucher des Festes seit vielen Jahren. Er beobachtete seinen fünfjährigen Gipfelstürmer Tim, der flugs den steilen Berg emporkletterte und dabei auch das korrekte Abseilen lernte. Die elfjährige Josefine und die siebenjährige Jana machten sich ebenfalls auf den Weg nach oben.

Vereine präsentieren sich

Nach der Tanz-Darbietung des TV Neckarau 1884 lud die Jazz-Band des Bach-Gymnasiums „Off-Beat“ mit ihrer Vorband zum Mitswingen ein. Bandleader Peter Jacob verriet: „Wir feiern dieses Jahr unser 25-jähriges Bestehen und so lange treten wir hier auf dem Gemeindefest auf“. Er präsentierte zwei Nachwuchssängerinnen aus der Schule: Henriette trat erstmals mit dem Titel „Satellite“ auf und Emilia zog mit ihrer kraftvollen Stimme und „Flashdance“ die Zuhörer in ihren Bann.

Am Montag präsentierten sich die Neckarauer Vereine. Die Post SG zeigte eine Judovorführung der Fortgeschrittenen: Leiter David Reinle und seine Sportler im Alter von 10 bis 18 Jahren demonstrierten unter anderem den spektakulären Hüftwurf O Goshi, mit dem man seinen Gegner zu Boden bringt. Der Trainer erläuterte: „Wer sich für die Sportart interessiert, kann bei der Post SG bereits mit drei Jahren beginnen.“ Aber auch die Älteren, ergänzte, ab dem Alter von 25, seien willkommen. Die ältesten Judoka im Verein seien 65 Jahre alt. Nach der Darbietung des Chors der Sängerhalle Germania waren die Pilwe mit zwei Jugend-Mariechen und einem Funkenmariechen an der Reihe.

Zuschauerin Gabriele Müllers mit ihren Freundinnen von der Jakobusgemeinde freute sich über das Programm und meinten: „Wir kommen seit Jahren immer am Montag, um die Matthäusgemeinde zu unterstützen. Wir wissen, wie viel Arbeit so ein Fest bedeutet.“ Das wussten auch die rund 150 Helfer aus Neckarau, die sich im Vorfeld gemeldet hatten, um bei Auf- und Abbau, beim Küchendienst oder beim Verkauf aktiv zu sein. Die Pfarrer Regina Bauer und Tobias Hanel waren überglücklich, auch über die vielen Spenden für die Tombola sowie das Salat- und Kuchenbuffet. „Wir wissen selbst nicht, warum es dieses Jahr so viele sind, die mitmachen, aber es ist toll. Nächstes Jahr werden wir unser Programm etwas dichter planen und am Sonntagabend beenden. So entlasten wir die Helfer.

Das betrifft auch Annette Arnold, die mit der Festvorbereitung bereits im Frühjahr beginnt, um die Helfer zu koordinieren, und dann noch selbst am Grillstand steht. Andrea Bauer und Mona Dahm halten sich seit Jahren das Wochenende frei, um das Gemeindefest, an welcher Einsatzstelle auch immer, zu unterstützen. Lazaro Bayer, 18-jähriger Abiturient des Bach-Gymnasiums, ist zwar noch nicht so lange dabei, kümmerte sich aber jeden Tag um die Technik vor Ort.

Das Pfarr-Team war rundum zufrieden mit dem Fest. „Es ist einfach ein schöner Ort der Begegnung, eine Plattform für alle, um sich zu treffen und zu vernetzen und zusammen mit der Gemeindediakonie haben wir hier gelebte Inklusion“, fasste Regina Bauer zusammen.

