Ein Geschäft voller Gitarren

Ein Gitarrenladen mit „Wohlfühlfaktor“, in dem die Verkäufer den Musikern zuhören und sie „verstehen“. Das war der Traum, den sich die Gründer der Musicant Gitarrenhaus in Mannheim erfüllen wollten. Die heutigen Inhaber, Tilman Rügner und Frank K. Sponagel, sehen sich in dem Konzept bestätigt. In diesem Jahr feiert der Gitarrenladen mit eigener Gitarrenbau-Werkstatt in der Kleiststraße 10 seinen 40. Geburtstag. Hervorgegangen ist das Musicant Gitarrenhaus aus einer 1976 in Frankenthal gegründeten Musikalienhandlung. Die Musicant Gitarrenhaus GmbH wurde am 1. April 1978 in der Rheinhäuser Straße 3 gegründet. Unter den Gästen bei der Eröffnungsfeier waren unter anderem Stephan Zobeley, Gitarrist bei Grönemeyer, und der Mannheimer Rockgitarrist Hans Reffert.

Weil die Räume in der Schwetzingerstadt sehr klein waren, zog die Firma 1980 um in die Berliner Straße in der Oststadt. Nach Schwierigkeiten mit dem Vermieter fanden die damaligen Firmeninhaber 1982 ein neues Domizil in der Kleiststraße in der Neckarstadt-Ost. Gitarrenbauer Tilman Rügner ist seit 1988 dabei, Frank K. Sponagel seit 1992. Rügner ist Schreiner und Gitarrenbauer. Der 58-Jährige betreut die Gitarren-Werkstatt. In dem kleinen Raum, in dem Besucher sofort den typischen Werkstattgeruch – eine Mischung aus Holz-, Leim- und Metalldüften – bemerken, hat Rügner im Laufe der Jahre zahlreiche Eil- und Notreparaturen für bekannte Künstler erledigt, beispielsweise für Al di Meola oder Michael Schenker (Ex-Gitarrist und Mitbegründer der Scorpions). Vor lauter Reparaturen kommt Rügner nicht mehr dazu, selbst Gitarren zu bauen. Zuletzt arbeitete er 2007 das hochwertige Holz des alten Tresens im einstigen Café Vienna zu Gitarren um (wir berichteten). Sponagel hat an der Universität Mannheim Germanistik und Anglistik studiert. Der 51-Jährige ist im Musicant Gitarrenhaus für Verkauf und Buchhaltung zuständig. Unterstützt werden beide durch Tobias Bradneck (36).

Angeboten im Musicant Gitarrenhaus werden Gitarren aller Art – Akustik und Klassik: Paul Reed Smith PRS, Stanford, Furch, Mandolinen, Alhambra, Granada, SX, Slick, aber auch Gitarren für Anfänger und Kindergitarren in allen Größen. Die Geschäftsinhaber kennen sich aus, sind sie doch selbst Gitarristen. Rügner spielte bei den Bands „Nice Guys“ und „Valentines“, Sponagel bei „Allying Cry“. Er ist mit Hepi Hepnar noch aktiv als das Duo „Hepi & Spoon“. Die schönsten Momente für die Fachhändler sind die, in denen Kunden ihr Instrument zum ersten Mal sehen: „Da freuen sich Erwachsene wie kleine Kinder.“ ost