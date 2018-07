Ein Motivator und Ideengeber

Anzeige

Mit einem besonders festlichen Gottesdienst hat die Gemeinde St. Jakobus ihren Chorleiter gefeiert. Seit 50 Jahren halt Wolfgang Schubardt die Chöre der katholischen Gemeinde zusammen. Pfarrer Martin Wetzel, der mit Pfarrer Klaus Schäfer und Pfarrer Wolfgang Schmitt und vielen Ministranten die Messe zelebrierte, würdigte die Arbeit des langjährigen Chorleiters in seiner Predigt.

„Heute kann ich ihnen ja in die Augen schauen. Sonst sehe ich sie ja nicht, weil sie oben auf der Empore stehen und dirigieren“, schmunzelte der Pfarrer. Seit 39 Jahren ist er für die Kirchenmusik in der St. Jakobus-Kirche verantwortlich. Das Geschenk an Gläubige und Chöre im Gebiet der Kirchengemeinde war eine Gottesdienstgestaltung, die unterschiedlichste kirchenmusikalische Stilrichtungen vereinte. Wobei die Sänger die Auswahl trafen. Die Wahl fiel auf Neues Geistliches Lied, Gregorianik und klassischen Chorgesang. Kaum einer, der Wolfgang Schubardt in den vergangenen 50 Jahren kennengelernte, wunderte sich über diese doch eigenwillige Zusammenstellung. Denn der nebenberufliche Kirchenmusiker verstand es seit 1967 immer wieder, sachkundige Profis, Chorsänger, Kenner und nicht zuletzt die Gemeindemitglieder zu begeistern und zu überraschen.

Immer mit Freude am Werk

Pfarrer Wetzel verriet, dass der gebürtige Ludwigshafener Schubardt eine Bedingung an die Übernahme der Chorleiterstelle geknüpft habe, als er damals begann: Er wünschte sich, auch in der Gemeinde zu wohnen. Bis heute spielt Schubardt auf einem Klavier, das er zu seinem achten Geburtstag geschenkt bekam. Er erinnere sich auch gerne an die Besuche in den Kirchen in der Diözese Speyer mit seinem Vater, bei der der damals Zwölfjährige keine Gelegenheit ausließ, die unterschiedlichsten Orgeln zu spielen, erzählte Wetzel.