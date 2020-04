Ein Stück Italien aus Mannheim verschwunden

Eine Institution ist verschwunden. Zehn Jahre lang betrieben Filomena und Frank Barth das italienische Café „Arte e Gusto“ in der Schwetzingerstadt. Vor Kurzem haben sie die kleine italienische Bar in der Seckenheimer Straße 27 für immer geschlossen.

Gut gelaufen

Das erscheint kurios. Denn Frühstück und Mittagstisch sind sehr gut gelaufen. „Wir hatten viele Berufstätige und Schüler da, ihnen hat es gut geschmeckt“, sagt Inhaber Frank Barth. Außerdem hat das Wirtsehepaar ziemlich viele Veranstaltungen gemacht: Weinproben, Gin-Tasting, und bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse hat es hier jedes Jahr gebrummt. „Das gehört zum Erfolgskonzept dazu; dahinter stand ein sehr schönes Konzept mit Frühstück und Mittagessen“, ist Barth überzeugt. „Arte e Gusto“ – das italienische Café mit Feinkost, Schmuck- und Wohnaccessoires – hat in mehr als zehn Jahren eine treue Stammkundschaft über die Grenzen des Stadtteils hinaus binden können. Jetzt sind die Türen zu, die Facebook-Seite verschwunden, unter Google steht das Café als „dauerhaft geschlossen“ und das Telefon wird nicht beantwortet. „Grund ist die private Situation und nicht – wie viele Stammkunden vermuten – das Coronavirus“, erklärte Inhaber Frank Barth. Vom Grund sei das zwar naheliegend. Der Zeitpunkt sei nach Auflagen der Stadt wegen Corona aber dennoch richtig gewählt. „Beide waren wir hier sechs volle Tage in der Woche eingespannt, und am Sonntag hat meine Frau, die auch eigenes Olivenöl und Schmuck hergestellt hat, schon wieder das Essen für Montag vorbereitet – das ging mit unseren zwei Kindern einfach nicht mehr“, begründet Inhaber Barth ihren Entschluss, das italienische Café zu schließen.

Ihre Kinder sind zehn und 17 Jahre alt. „So geht es einfach nicht mehr weiter. Wir müssen etwas anderes finden mit 30 Tagen Ferien“, sagt der 53-jährige, frühere selbstständige Unternehmensberater. Schweren Herzens hat sich das Ehepaar für die Schließung von „Arte e Gusto“ entschieden. Der Mietvertrag war ausgelaufen. Zweimal fünf Jahre, die man jetzt um weitere fünf Jahre hätte verlängern müssen. „Das wäre auch kein Problem gewesen, weil der Laden gut lief“, so Barth. Die Gastronomie vor Ort werde aber wohl weiterlaufen, berichtet er. Inzwischen habe der Vermieter bereits einen neuen Mieter gefunden.

Familiär mit „MM“

Inhaber Frank Barth hatte die traurige Nachricht für seine Stammgäste in den letzten Wochen an der Glastür des Cafés an der Seckenheimer Straße geklebt. Die Gäste, so Barth, würden jetzt überlegen, wo sie morgens hingehen und den „Mannheimer Morgen“ lesen können. „Über Jahre ist das sehr familiär geworden, man erfährt sehr viel“, berichtet er.

Eigentlich sollte der 21. März ihr letzter Tag sein, um mit ihren langjährigen Kunden noch ein Glas Wein zum Abschied trinken. „Doch weil wir wegen Corona keine Getränke mehr ausschenken durften, haben wir die letzte Woche zum Verkauf des Inventars, der Geräte und noch vorhandenen Waren genutzt“, berichtet Barth.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020