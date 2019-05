Einblick in die Welt von Robotern

Fabian Merkel (v.l.), Claudia Deißler und Sarah Lewandowski. © St. anton

Die Management Beratung für Digitalisierung, Leadvise Reply, spendet 2000 Euro an das Kinder- und Jugendheim St. Anton in auf dem Almenhof. Der Betrag ermöglicht den Kindern die Teilnahme an einem Ferienkurs. Dabei erhalten sie einen Einblick in die Welt der Robotik und Programmierung.

So könnten die Mädchen und Jungs spielerisch an neue Technologien herangeführt und noch besser auf die Zukunft vorbereitet werden, meinte die Leiterin des Heims, Claudia Deißler.

Digitale Talente fördern

Auch die Managerin bei Leadvise Reply, Sarah Lewandowski, ist der Meinung, dass es wichtig sei, digitales Talent bei Kindern zu wecken und zu unterstützen. Gerade Roboter würden sich sehr gut dafür eignen, da Fähigkeiten in der Hardware- und Software-Entwicklung von Nachwuchsingenieuren gefordert würden.

Die Einrichtung St. Anton trägt ihren Namen in Gedenken an den Heiligen Antonius von Padua. Er lebte zwischen 1195 und 1231 in Portugal und Italien. Antonius wurde mit 15 Jahren Mönch. Antonius ist unter anderem ein Schutzpatron der Kinder, aber auch all derer, die etwas verloren oder verlegt haben.

Heim bietet Ausbildungsplätze an

Im Kinder- und Jugendheim St. Anton sind rund 60 Mitarbeiter mit unterschiedlichen Qualifikationen im pädagogischen, hauswirtschaftlichen und Verwaltungsbereich tätig.

Darüber hinaus gibt es Ausbildungsplätze für Erzieher und Jugend- und Heimerzieher. Das Team wird zudem von jungen Menschen unterstützt, die ihren Freiwilligendienst in St. Anton leisten. Infos unter info@st-anton-ma.de mai

